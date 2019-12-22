Автонеделя: снижение ненаказуемого превышения до 10 км/ч, возвращение Opel и елабужский Aurus

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Возвращение Opel и сборка Aurus в «Алабуге»

Немецкий бренд Opel, который ушел с российского рынка в июле 2015 года, снова начал продажи в России. Речь, правда, идет лишь о нескольких моделях производителя — кроссовере Grandland X, микроавтобусе Zafira Life и фургонах Opel Vivaro. Четыре года назад Opel ушел из России не один: тогда весь холдинг General Motors решил отказаться от продаж в России, в результате исчезли не только автомобили немецкого бренда, но и Chevrolet. Завод в Санкт-Петербурге был законсервирован.

Сейчас Opel стал принадлежать Peugeot-Citroen Group, и производство одной из моделей — Zafira Life — налажено в Калуге, где холдинг выпускает, помимо автомобилей под французскими брендами, также Mitsubishi Outlander и Pajero Sport. Линейка машин в России у Opel будет очень ограниченная, для сравнения — в Германии предлагается 13 различных моделей, у каждой из которых есть еще и разные варианты исполнения. Одной только Insignia на родине бренда — четыре вида.

Пока «Опель» аккуратно заходит на российский рынок, министерство промышленности и торговли сообщило, что в первом квартале 2021 года планирует серийное производство российского премиум-бренда Aurus. На данный момент их практически вручную собирают на базе Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» — в этом году планируют выпустить 150 автомобилей, в следующем — еще 180. С началом серийного производства мощности могут вырасти до 5000 автомобилей в год. Каждая из машин будет стоить от 18 млн рублей. Сборку планируют начать на заводе «Соллерс» в Алабуге, где ранее производили Ford.

Сборку планируют начать на заводе «Соллерс» в Алабуге, где ранее производили Ford. Фото Максима Платонова

Прототип от КАМАЗа и смена интерьера «Нивы»

Другое татарстанское автомобильное предприятие — КАМАЗ — на неделе представило прототип нового гибридного магистрального тягача поколения К6 — КАМАЗ-54907, с названием КАМАЗ Continent. Новую модель планируют оснащать дизельным двигателем Р6 с пониженным расходом топлива — менее 25 литров на 100 км. Кроме того, у тягача будет электродвигатель, который обеспечит автономное движение при перемещении на закрытых территориях, а также при подъемах и пробуксовке.

В новой модели будет только одно кресло — для водителя. Внутри кабины у автомобиля будет холодильник, микроволновая печь, мультиварка, умывальник, зеркало, сейф с кодовым замком и спальное место повышенной комфортности. Приборная панель будет представлять собой жидкокристаллический экран, у прототипа нет зеркал — их заменят камеры. Интеллектуальная система грузовика будет оценивать состояние водителя — положение головы, фокусировку взгляда, частоту моргания. Кроме того, Continent сможет сам двигаться прямо, перестраиваясь с полосы на полосу, парковаться и следовать в колонне.

Новую модель планируют оснащать дизельным двигателем Р6 с пониженным расходом топлива — менее 25 литров на 100 км. Фото truckandroad.ru

Обновление настигло и Lada 4x4, более известную под именем «Нива». Сообщает об этом «Автостат». Модернизация коснулась интерьера внедорожника — вещевой ящик стал объемнее, на консоли появились две розетки на 12V, комбинация приборов получила белую подсветку. Помимо этого, обновлен блок управления климатической системой, у новых сидений теперь более развитая боковая поддержка, на задних сидениях появились два подголовника. Кроме того, применены новые опоры силового агрегата, снижающие уровень вибрации.

Обновление «Яндекс.Авто», обещанный рост цен на машины и отмена +20 км/ч

На неделе «Яндекс» анонсировал обновление своей программной оболочки для бортового компьютера под названием «Яндекс.Авто». После обновления приложение должно получить новый дизайн, на главный экран можно будет выводить наиболее часто используемые сервисы, можно будет отображать и сразу несколько виджетов. «Яндекс.Авто», помимо этого, объединится с приложением «Навигатор» на телефоне — благодаря чему станет возможным заранее планировать поездки и узнать, где припаркована машина. Систему можно будет обновить в настройках, но вот владельцам автомобилей с предустановленной системой придется ехать за новой версией к дилеру.

Меж тем на неделе сразу несколько крупных информационных агентств сообщили о планируемом с января повышении цен на новые автомобили. Например, «РИА Новости» опросило дилеров и утверждает, что уже точно известно о росте цен на Mitsubishi, продукцию холдинга Jaguar Land Rover и Cadillac. Информация о повышении цен еще от нескольких производителей ожидается до конца следующей недели. По мнению агентства, рост стоимости автомобилей среднего ценового сегмента составит от 35 до 100 тысяч рублей. Основной причиной производители называют индексацию утилизационного сбора. Напомним, в начале декабря опрошенные «Реальным временем» эксперты предполагали, что изменение утильсбора увеличит стоимость машин на 2—4%.

В пятницу стало известно, что правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Фото vgoroden.ru

Наконец, возможно, важнейшая автомобильная новость появилась в самом конце рабочей недели. В пятницу стало известно, что правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Рассматривается в том числе идея делегирования полномочий по снижению порога на региональный уровень: возможно, что первоначально негласное +20 км/ч изменится на +10 км/ч в отдельных городах или регионах. Ранее, напомним, руководство МВД заявляло, что против снижения скоростного порога.