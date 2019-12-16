КАМАЗ представил прототип нового магистрального тягача

КАМАЗ представил прототип гибридного магистрального тягача поколения К6 — КАМАЗ-54907, с названием КАМАЗ Continent. Фотографии опубликованы в «Инстаграме» завода.

Новый тягач на электродвигателе, который позволит обеспечивать автономное движение при перемещении на закрытых территориях, при подъемах или пробуксовке. Новая модель оснащена дизельным двигателем Р6 с пониженным расходом топлива — менее 25 литров на 100 км, сообщается в тексте под фотографиями.

В кабине КАМАЗ Continent предусмотрено всего одно кресло — для водителя. В интерьер интегрированы холодильник, микроволновка и мультиварка, умывальник, зеркало, сейф с кодовым замком, спальное место повышенной комфортности.

Также в новой модели изменилась электронная начинка кабины. Приборная доска представляет собой жидкокристаллический экран, на который выведены все необходимые показатели. Бортовая система автомобиля — сенсорный экран с диагональю 15,5 дюйма, где водитель может настроить навигацию, посмотреть видео, проверить остаток топлива и выйти в интернет. Зеркал у нового КАМАЗА нет, их заменяют камеры внутри салона.

Интеллектуальная система будет оценивать состояние водителя: положение его головы, частоту моргания, фокусировку взгляда и ряд других показателей, совокупность которых говорит о том, насколько бодро чувствует себя водитель. При тревожных симптомах система подаст сигнал о том, что человеку за рулем пора отдохнуть. Также КАМАЗ-54907 может сам двигаться прямо, самостоятельно перестраиваясь с полосы на полосу, парковаться, следовать в колонне.