Глава МВД выступил против снижения нештрафуемого лимита скорости

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в ведомстве выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

«В начале текущего года на правительственной комиссии, которую возглавляет заместитель председателя правительства по обеспечению безопасности дорожного движения, МВД выразило свою позицию против снижения администрируемого порога с 20 км/ч до 10 км/ч», — рассказал он.

Колокольцев подчеркнул, что с такой инициативой МВД не выступало, однако ведомство поддерживает увеличение скорости на автомагистралях, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Минтранс и ГИБДД одобряют снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч при одновременном повышении скоростного режима на федеральных трассах.

