Правительственная комиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости до 10 км/ч

Правительственная комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения поддержала необходимость снижения нештрафуемого порога превышения скоростного режима на дорогах с 20 км/ч до 10 км/ ч, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Так, рассматриваются несколько вариантов ужесточения ответственности за превышение скорости на дорогах. Они могут быть представлены в правительстве в следующем году.

Кроме того, по словам Акимова, рассматривается идея делегирования полномочий по снижению нештрафуемого порога за превышение скорости на региональный уровень.

«Я рассчитываю, что необходимые законодательные решения примем в течение следующего года, если будем поддержаны. Это тонкий вопрос, он должен приниматься руководством страны и, естественно, законодателями», — передает ТАСС слова вице-премьера.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что в ведомстве выступают против возможности снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.