Opel возобновил продажи в России

Немецкий производитель автомобилей Opel возобновил продажи в России — первые модели уже поступили в автосалоны официальных дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.

Для покупки доступны кроссовер Grandland X, производимый на заводе в Айзенахе, и пассажирский микроавтобус Zafira Life, производство которого налажено в Калуге. Фургоны Opel Vivaro поступят в продажу в первой половине 2020 года, отмечается в сообщении Opel.

Ранее, в феврале, французский автогигант Peugeot-Citroen (PSA Group), который владеет немецким концерном Opel, заявил о возвращении на российский рынок. Решение является частью развития бренда, в том числе это усилит позиции марки в евразийском регионе, одной из главных частей которого является Россия.

Добавим, General Motors, куда ранее входил Opel, полностью остановил и законсервировал производство на заводе в Санкт-Петербурге 1 июля 2015 года.