В Казани отпраздновали 95-летие татарстанского кинематографа
Сегодня в кинотеатре «Мир» прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию организации кинопроизводства и кинопроката в ТАССР. На праздник татарстанского кино были приглашены сотрудники киноучреждений республики, ветераны киноотрасли Татарстана, творческие коллективы, друзья и партнеры «Татаркино» из Москвы и других регионов России. На праздничном вечере побывали корреспонденты «Реального времени».
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