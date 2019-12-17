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В Казани отпраздновали 95-летие татарстанского кинематографа

19:00, 17.12.2019
В Казани отпраздновали 95-летие татарстанского кинематографа Фото: Илья Репин

Сегодня в кинотеатре «Мир» прошло торжественное мероприятие, посвященное 95-летию организации кинопроизводства и кинопроката в ТАССР. На праздник татарстанского кино были приглашены сотрудники киноучреждений республики, ветераны киноотрасли Татарстана, творческие коллективы, друзья и партнеры «Татаркино» из Москвы и других регионов России. На праздничном вечере побывали корреспонденты «Реального времени».

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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
Фото Ильи Репина, видео Камиля Исмаилова
ОбществоИсторияКультура
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