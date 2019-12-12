Как казанский «кулек» прожил год без ректора, но с одним из самых высоких ценников

Выборы ректора Казанского государственного института культуры состоятся в 2020 году

Ровно год назад, 12 декабря 2018-го, стало известно об освобождении от должности ректора Казанского государственного института культуры (КазГИК) Ривката Юсупова. С тех пор вуз живет без утвержденного руководителя — управляющая КазГИКом Роза Ахмадиева все это время работает с приставкой и. о. На давние внутренние проблемы института в разговоре с «Реальным временем» указали многие деятели искусства и представители учреждений культуры. Тем временем в самом «кульке», как его называют выпускники и студенты, перечисляют высокопоставленных выпускников и признают, что «до сих пор мало работали со СМИ и потому об этом мало кто знает».

Год без ректора



Уже год все руководство КазГИК ходит с приставкой «и. о.». Для должностных лиц — это непростое испытание, своего рода прокрустово ложе: и инициативу проявлять надо, чтобы московское руководство не сочло исполняющих обязанности неспособными к управлению, и высовываться страшно — вдруг «наверху» что не понравится? «Реальное время» обратилось в российский Минкульт — к учредителю института — с запросом: в связи с чем в течение такого длительного срока не был назначен новый руководитель вуза, рассматривается ли кандидатура и. о. ректора Розы Ахмадиевой в качестве возможного руководителя на постоянной основе и имеются ли другие кандидатуры на этот пост, когда и как предполагается выбрать и утвердить в должности ректора института?

— Минкультуры России в установленном порядке в декабре 2018 была назначена исполняющим обязанности ректора института — Ахмадиева Роза Шайхайдаровна, — ответили в пресс-службе Министерства культуры РФ. — За 2019 год институт показал хорошие, стабильные результаты своей работы. В соответствии с порядком и сроками проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству культуры Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 0912.2013 № 2040, аттестации не подлежат руководители образовательных организаций, в том числе проработавшие в занимаемой должности менее года. 07.12.2019 завершен год работы в должности Р. Ш.Ахмадиевой. В 2020 году планируются выборная процедура и проведение аттестации возможных кандидатов и руководителя института на соответствующую должность.

В Минкульте подчеркнули, что «указанные выборы носят открытый характер, осуществляются на конкурсной основе. Любой кандидат, соответствующий требованиям к занимаемой должности, может принять в них участие».

В декабре 2017-го президент Татарстана вновь вернулся к проблеме на заключительном концерте фестиваля «Узгэреш жиле» («Ветер перемен»): «Я считаю, что перемены нужны… Сегодня назрела необходимость поиска новых путей развития татарской песенной культуры». Фото tatarstan.ru

Дорого — не мило

Более двух лет назад на встрече с редакторами электронных СМИ республики президент Татарстана раскритиковал татарскую эстраду: «Фонограмма, одеты непонятно, поют не знаю что, двигаются как-то… Никто ими толком не занимается. Как факультативное задание [выполняют]». А в декабре 2017-го вновь вернулся к проблеме на заключительном концерте фестиваля «Узгэреш жиле» («Ветер перемен»): «Я считаю, что перемены нужны… Сегодня назрела необходимость поиска новых путей развития татарской песенной культуры».

Тем временем стоимость обучения в КазГИКе эстрадному пению на контрактной основе в этом году дошла до 255 тыс. рублей в год — и оказалась одной из самых высоких из всех платных учебных курсов в казанских вузах, ненамного ниже — 235,5 тыс. рублей в год — оценивается платный курс обучения музыкальному искусству эстрады. Столько же стоит обучение по специальностям «Хореография», «Драматургия», «Кинооператорство», «Звукорежиссура». Правда, платить такие деньги желающих мало: нынешним летом конкурс на многие платные отделения института не дотягивал даже до 1 человека на место.

При этом создается впечатление, что «кулек» в последние годы «замкнулся» сам на себе: вуз не блистал победами на конкурсах, выигранными крупными грантами, другими подобными достижениями, а фамилии его выпускников не светились на российском уровне.

«Они не знают нотной грамоты»

— Начиная реконструкцию здания, вначале оценивают его состояние, верно? — начал обсуждение качества подготовки выпускников КазГИКа с несколько неожиданной для искусства аналогии худрук Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая Айдар Файзрахманов. — Вот так же в искусстве с начинающими артистами — мы смотрим, насколько они подготовлены, по силам ли им взять заданную планку. Сегодня ситуация такова, что профессиональные певцы — выпускники института — не знают даже нотную грамоту. Это все равно, что выпускник филологического факультета не может писать — не знает букв! Подготовка эстрадного певца предполагает многое — не только грамотность, но и знание вокала. А я сравниваю наших певцов и певцов российского масштаба и сразу вижу разницу в вокальной подготовке — они формируют звуки не так, дышат не так, как надо, и все это влияет на уровень нашего песенного пения. А ведь эстрада очень сложный организм: тут артист еще и двигаться должен уметь правильно, и хореографией владеть, и актерским мастерством, и уметь общаться с публикой — для этого нужен высокий общий уровень. Он должен уметь слушать, оценивать и грамотно говорить. И еще желательно, чтобы он владел каким-нибудь музыкальным инструментом, вот тогда он будет иметь возможность расти.

По мнению Айдара Файзрахманова, проблему подготовки местных артистов президент Татарстана «поднял очень своевременно». Но одной только конструктивной критикой, намекнул он, здесь не обойдешься:

— Должны быть вливания не только на организацию фестивалей, но и на поднятие уровня подготовки в вузах!

А экс-проректор, бывший завкафедрой истории, философии и культурологии КазГИКа, ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), профессор истории Энгель Тагиров, считает, что причин снижения порога качества подготовки выпускников казанского «культурного» вуза несколько, и они связаны не столько с местной спецификой, сколько с общероссийскими тенденциями:

— Это и сама программа, которая верстается не в Казани, а в Москве, в Минкульте — без учета местной специфики. И смена поколений: мастеров, которые «делали» имя института культуры в прошлые годы, буквально смыло рекой времени, а им на смену пришли преподаватели совсем другого качества. И недостаточное финансирование вуза. И конкуренция со стороны консерватории: там открывают аналогичные специальности, и абитуриенты туда уходят.

Устаревшие стандарты и «свои» студенты

Есть вопросы и по качеству подготовки на факультете актерского мастерства. Чаще всего абитуриенты, выбравшие эту профессию, подаются в другие вузы или едут за образованием в Москву, а по возвращении работают на казанской сцене.

— У нас в институте культуры учатся студенты Фарида Бикчантаева (главного режиссера Камаловского театра. — прим. ред.), профессию они познают в театре, проводят тут основную часть времени, бывают постоянно заняты в массовке, а в институт ходят на общеобразовательные курсы, — говорит заведующий литературной частью театра им. Галиаскара Камала Нияз Игламов. — В этом смысле они — привилегированная часть студенчества, ведь в этой профессии все зависит от мастера, от педагога. Очень интересно со своими студентами работает бывшая актриса Качаловского театра Лидия Огарева. Но есть системная проблема театрального образования, и она в Москве. Проблема в том, что учебные стандарты составлены в прошлые десятилетия, а требования к актерам у театра — современные. Параметры профессии на практике меняются, а теоретически остаются неизменными, и на этом парадоксе выстраиваются взаимоотношения. Кроме того, в институте культуры достаточно остро стоит проблема кадров: там преподает довольно много людей, которые давно уже не являются ни актерами, ни режиссерами — кого они могут вырастить? А главное — в целом меняются требования к театральной педагогике, и одна Казань, один вуз не могут изменить все. Я не стал бы говорить, что ситуация в КазГИКе намного хуже, чем в Екатеринбурге, Новосибирске или Красноярске — во всех институтах она примерно одинаковая.

— У педагогов [вузов] часто не хватает владения профессией, а театр — это прежде всего профессия, — считает художественный руководитель — директор Качаловского театра Александр Славутский. — Любительский театр, дилетантизм — это хорошо, потому что в этом всегда есть увлеченность, желание. Но это только 10 процентов того, что необходимо: талант, как алмаз, требует огранки, иначе вы просто не увидите его. И вот дальше от артиста требуется владение профессией. А от его педагогов — умение научить профессии студентов, которых они принимают. И в этом проблема уже всей системы образования в театральном деле. Я сейчас в Москве, на юбилее режиссерского факультета — и тут все то же самое: главное — это профессия. На волне демократизации все стало можно, и это хорошо. Хорошо, что любой человек с улицы может собраться с кем-то вдвоем-втроем и назвать это театром. Но театр — это когда есть драматургия, художественные средства выражения, когда человек понимает, что и как он делает, когда есть профессия.

Что касается казанского «кулька», то, по словам Славутского, этот вуз выпустил в последние годы много неплохих артистов, востребованных теми, кто осуществлял их «огранку»:

— Я сам выпустил два курса, но больше не хочу этим заниматься, потому что педагог — это очень тяжелая профессия. Готовить студентов на подхвате, между делом невозможно, тут надо очень много трудиться. Я брал ребят с курса Михаила Галицкого, моего артиста — как всегда, все годные были, но необученные. Это у всех, не только у него так — беру и обучаю их с нуля. У меня работают ребята из Саратовского института, из Екатеринбурга — и со всеми так было. Я беру в театр не готового артиста, а потенциал и продолжаю обучение. Так в театр пришли Павел Лазарев, Славяна Кощеева — выпускники института культуры. Сейчас они, спустя несколько лет, входят в ряд ведущих артистов театра.

«Движение пошло»

Осведомленные о ситуации в казанском «кульке» источники «Реального времени» полагают, что прошлогодняя смена руководства вуза связана как раз с озвученными выше проблемами. Но за минувший год, похоже, наметилась тенденция к переменам.

— Начальники управлений культуры, руководители учреждений культуры, театров — это в основном наши выпускники, они работают в нашем кино, на телевидении, но мы, видимо, до сих пор мало работали со СМИ и потому об этом мало кто знает, — говорит и. о. ректора КазГИК Роза Ахмадиева. — Например, Ильгиз Зайниев — главный режиссер театра кукол «Экият», актеры Камаловского театра Эмиль Талипов и Искандер Хайруллин… Наша татарская эстрада — сплошь выпускники КазГИК: Данир Сабиров, Ришат Тухватуллин, Фанис Габбасов… Да трудно всех перечислить с ходу! А Государственный ансамбль фольклорной музыки Айдара Файзрахманова вообще был создан при нашем институте — это потом они в филармонию всем коллективом перешли. И я сама — тоже выпускница нашего вуза. Не каждый вуз, поверьте, может подготовить руководителя для нашей отрасли — это ведь, как и другие творческие люди, особые люди! У нас слаженная педагогическая команда, и качество подготовки в вузе, я считаю, высокое. Мы проводим фестивали, круглые столы с работодателями — стараемся наладить непрерывную работу по подготовке кадров для учреждений культуры. У нас могут приехать в вуз из простой деревеньки — и если это талант, но у него низкий уровень, мы все равно их развиваем. Кстати, как раз с этим, с необходимостью для педагогов больше вкладывать в студентов, чем в других вузах, и связана высокая стоимость обучения.

По словам и. о. ректора КазГИКа, набор на определенные творческие специальности объявляется с учетом запроса: если театры республики полностью заполнены и вакансий нет, то на актерское отделение не набирают, но у талантов есть возможность попробовать пробиться спустя год-два, когда набор объявят.

— Последний год у нас был очень непростым, наш вуз прошел государственную аккредитацию по всем имеющимся в КазГИК направлениям обучения, даже по непрофильным, и это большое достижение, — дополнила картину и. о. проректора по учебной работе Татьяна Леонтьева. — Два месяца назад, на 50-летие вуза прошел масштабный саммит с участием замминистра культуры России Николаем Овсиенко. Тогда на одной сцене собрались государственные ансамбли семи республик — Башкирии, Мордовии, Марий Эл, Чувашии… Словом, все! И между прочим, президент Татарстана с интересом до конца концерта досидел — правда или нет, но мы слышали, что такое бывает очень редко. За последние полгода наши студенты дважды ездили в Казахстан по обмену, по мобильной стажировке, такого давно не случалось. Летом наши студенты ездили в театральную школу в Венгрию — это реальный международный опыт! За эти полгода у нас давали мастер-классы представители многих театральных школ, театральные деятели. И три гранта мы, наконец, отвоевали себе — в частности, на Ассамблею искусств, на конкурс талантов нового поколения. Так что, я бы сказала, движение пошло!