Как казанский «кулек» прожил год без ректора, но с одним из самых высоких ценников
Выборы ректора Казанского государственного института культуры состоятся в 2020 году
Ровно год назад, 12 декабря 2018-го, стало известно об освобождении от должности ректора Казанского государственного института культуры (КазГИК) Ривката Юсупова. С тех пор вуз живет без утвержденного руководителя — управляющая КазГИКом Роза Ахмадиева все это время работает с приставкой и. о. На давние внутренние проблемы института в разговоре с «Реальным временем» указали многие деятели искусства и представители учреждений культуры. Тем временем в самом «кульке», как его называют выпускники и студенты, перечисляют высокопоставленных выпускников и признают, что «до сих пор мало работали со СМИ и потому об этом мало кто знает».
Год без ректора
Уже год все руководство КазГИК ходит с приставкой «и. о.». Для должностных лиц — это непростое испытание, своего рода прокрустово ложе: и инициативу проявлять надо, чтобы московское руководство не сочло исполняющих обязанности неспособными к управлению, и высовываться страшно — вдруг «наверху» что не понравится? «Реальное время» обратилось в российский Минкульт — к учредителю института — с запросом: в связи с чем в течение такого длительного срока не был назначен новый руководитель вуза, рассматривается ли кандидатура и. о. ректора Розы Ахмадиевой в качестве возможного руководителя на постоянной основе и имеются ли другие кандидатуры на этот пост, когда и как предполагается выбрать и утвердить в должности ректора института?
— Минкультуры России в установленном порядке в декабре 2018 была назначена исполняющим обязанности ректора института — Ахмадиева Роза Шайхайдаровна, — ответили в пресс-службе Министерства культуры РФ. — За 2019 год институт показал хорошие, стабильные результаты своей работы. В соответствии с порядком и сроками проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной организации, подведомственной Министерству культуры Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 0912.2013 № 2040, аттестации не подлежат руководители образовательных организаций, в том числе проработавшие в занимаемой должности менее года. 07.12.2019 завершен год работы в должности Р. Ш.Ахмадиевой. В 2020 году планируются выборная процедура и проведение аттестации возможных кандидатов и руководителя института на соответствующую должность.
В Минкульте подчеркнули, что «указанные выборы носят открытый характер, осуществляются на конкурсной основе. Любой кандидат, соответствующий требованиям к занимаемой должности, может принять в них участие».
Дорого — не мило
Более двух лет назад на встрече с редакторами электронных СМИ республики президент Татарстана раскритиковал татарскую эстраду: «Фонограмма, одеты непонятно, поют не знаю что, двигаются как-то… Никто ими толком не занимается. Как факультативное задание [выполняют]». А в декабре 2017-го вновь вернулся к проблеме на заключительном концерте фестиваля «Узгэреш жиле» («Ветер перемен»): «Я считаю, что перемены нужны… Сегодня назрела необходимость поиска новых путей развития татарской песенной культуры».
Тем временем стоимость обучения в КазГИКе эстрадному пению на контрактной основе в этом году дошла до 255 тыс. рублей в год — и оказалась одной из самых высоких из всех платных учебных курсов в казанских вузах, ненамного ниже — 235,5 тыс. рублей в год — оценивается платный курс обучения музыкальному искусству эстрады. Столько же стоит обучение по специальностям «Хореография», «Драматургия», «Кинооператорство», «Звукорежиссура». Правда, платить такие деньги желающих мало: нынешним летом конкурс на многие платные отделения института не дотягивал даже до 1 человека на место.
При этом создается впечатление, что «кулек» в последние годы «замкнулся» сам на себе: вуз не блистал победами на конкурсах, выигранными крупными грантами, другими подобными достижениями, а фамилии его выпускников не светились на российском уровне.
«Они не знают нотной грамоты»
По мнению Айдара Файзрахманова, проблему подготовки местных артистов президент Татарстана «поднял очень своевременно». Но одной только конструктивной критикой, намекнул он, здесь не обойдешься:
— Должны быть вливания не только на организацию фестивалей, но и на поднятие уровня подготовки в вузах!
А экс-проректор, бывший завкафедрой истории, философии и культурологии КазГИКа, ректор Института культуры мира (ЮНЕСКО), профессор истории Энгель Тагиров, считает, что причин снижения порога качества подготовки выпускников казанского «культурного» вуза несколько, и они связаны не столько с местной спецификой, сколько с общероссийскими тенденциями:
Устаревшие стандарты и «свои» студенты
Есть вопросы и по качеству подготовки на факультете актерского мастерства. Чаще всего абитуриенты, выбравшие эту профессию, подаются в другие вузы или едут за образованием в Москву, а по возвращении работают на казанской сцене.
— У педагогов [вузов] часто не хватает владения профессией, а театр — это прежде всего профессия, — считает художественный руководитель — директор Качаловского театра Александр Славутский. — Любительский театр, дилетантизм — это хорошо, потому что в этом всегда есть увлеченность, желание. Но это только 10 процентов того, что необходимо: талант, как алмаз, требует огранки, иначе вы просто не увидите его. И вот дальше от артиста требуется владение профессией. А от его педагогов — умение научить профессии студентов, которых они принимают. И в этом проблема уже всей системы образования в театральном деле. Я сейчас в Москве, на юбилее режиссерского факультета — и тут все то же самое: главное — это профессия. На волне демократизации все стало можно, и это хорошо. Хорошо, что любой человек с улицы может собраться с кем-то вдвоем-втроем и назвать это театром. Но театр — это когда есть драматургия, художественные средства выражения, когда человек понимает, что и как он делает, когда есть профессия.
Что касается казанского «кулька», то, по словам Славутского, этот вуз выпустил в последние годы много неплохих артистов, востребованных теми, кто осуществлял их «огранку»:
«Движение пошло»
Осведомленные о ситуации в казанском «кульке» источники «Реального времени» полагают, что прошлогодняя смена руководства вуза связана как раз с озвученными выше проблемами. Но за минувший год, похоже, наметилась тенденция к переменам.
По словам и. о. ректора КазГИКа, набор на определенные творческие специальности объявляется с учетом запроса: если театры республики полностью заполнены и вакансий нет, то на актерское отделение не набирают, но у талантов есть возможность попробовать пробиться спустя год-два, когда набор объявят.
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