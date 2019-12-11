Депутаты против, бизнесмены — за: надо ли делать 31 декабря выходным в Татарстане?

Все-таки я за то, чтобы 31 декабря было рабочим днем. У нас и так очень продолжительные выходные. Говорю как экономист и человек, долго проработавший в исполнительной власти: если честно, нам нужно больше работать, если мы хотим лучше жить. Каждый день приносит свой вклад в валовый внутренний продукт (ВВП). Оценить потери для страны от введения еще одного выходного очень просто. Знаю по опыту в прежние года, что два-три праздничных дня очень серьезно отражаются на ВВП и его росте. Поэтому, когда мы сравниваем месяц к месяцу, дополнительные выходные, к сожалению, ведут к снижению ВВП. Потери для страны на миллиарды рублей только за один выходной!

Во-вторых, рабочий день — это еще и обеспечение безопасности наших производств, которые нуждаются в технологическом улучшении. Вы знаете, столько дней не ходить на работу, столько дней, когда нет персонала на заводах, это чревато.



Третье. При желании каждый может устроить себе выходной или праздничный день, но ведь зарплата от этого не станет больше. Поэтому те коллективы, которые считают этот день исключительно выходным, они всегда могут найти варианты, как отдохнуть — это просто решается. Но в целом, в масштабах всей страны объявлять это нерабочим днем, ну извините — есть огромное количество людей, которые хотели бы хоть полдня 31 декабря поработать, а не стоять весь день у плиты и готовить.

Поэтому считаю, что этот день должен оставаться рабочим, а кто хочет в этот день отдохнуть, я уверен — найдет возможность договориться с работодателем, вариантов масса.