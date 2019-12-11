Депутаты против, бизнесмены — за: надо ли делать 31 декабря выходным в Татарстане?
Несмотря на обещание президента подумать, далеко не все считают, что россиянам нужен еще один день отдыха в канун Нового года
Владимир Путин обещал подумать над предложением сделать 31 декабря в России выходным днем. Споры по этому поводу не утихают уже несколько недель. Так, в казанском Кремле высказались, что объявлять последний день года выходным нецелесообразно с экономической и практической точек зрения. Опрошенные «Реальным временем» депутаты и бизнесмены разошлись во мнениях по поводу инициативы переноса выходного дня на 31 декабря.
Владимир Путин сообщил, что не прочь подумать над тем, чтобы устроить россиянам выходной 31 декабря. Президент, правда, откровенно признался, что пока не знает, как это сделать — времени остается мало.
— Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я тоже вас услышал, — заявил российский лидер.
Между тем опрос «Реального времени» показал, что далеко не все считают, что россиянам нужен еще один выходной, пусть даже в канун самого любимого всенародного праздника.
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Айрат Фаррахов депутат Госдумы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам, экс-заместитель министра финансов РФ
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Все-таки я за то, чтобы 31 декабря было рабочим днем. У нас и так очень продолжительные выходные. Говорю как экономист и человек, долго проработавший в исполнительной власти: если честно, нам нужно больше работать, если мы хотим лучше жить. Каждый день приносит свой вклад в валовый внутренний продукт (ВВП). Оценить потери для страны от введения еще одного выходного очень просто. Знаю по опыту в прежние года, что два-три праздничных дня очень серьезно отражаются на ВВП и его росте. Поэтому, когда мы сравниваем месяц к месяцу, дополнительные выходные, к сожалению, ведут к снижению ВВП. Потери для страны на миллиарды рублей только за один выходной!
Во-вторых, рабочий день — это еще и обеспечение безопасности наших производств, которые нуждаются в технологическом улучшении. Вы знаете, столько дней не ходить на работу, столько дней, когда нет персонала на заводах, это чревато.
Третье. При желании каждый может устроить себе выходной или праздничный день, но ведь зарплата от этого не станет больше. Поэтому те коллективы, которые считают этот день исключительно выходным, они всегда могут найти варианты, как отдохнуть — это просто решается. Но в целом, в масштабах всей страны объявлять это нерабочим днем, ну извините — есть огромное количество людей, которые хотели бы хоть полдня 31 декабря поработать, а не стоять весь день у плиты и готовить.
Поэтому считаю, что этот день должен оставаться рабочим, а кто хочет в этот день отдохнуть, я уверен — найдет возможность договориться с работодателем, вариантов масса.
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Борис Менделевич депутат Госдумы РФ от Татарстана, член комитета Госдумы по охране здоровья
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Чисто по-человечески я понимаю желание россиян отдохнуть в этот день, и думаю, что это вполне возможно сделать. Насколько я знаю, согласно нашему законодательству, у регионов есть полное право объявлять 31 декабря выходным днем. Я вам даже больше скажу, некоторые регионы уже ввели этот выходной, например, Томская область.
С другой стороны, праздничные и выходные дни определяются в начале года на весь текущий год. И, конечно, менять по ходу правила игры, когда есть некие экономические планы, есть свои планы у предприятий, это не совсем разумно. Может быть, на следующий год и Госдума рассмотрит этот законопроект, и регионы подумают — вводить ли это или нет.
С точки зрения медицины по этому поводу существует двоякое мнение. С одной стороны, отдых для организма, конечно же, нужен — он всегда хорошо воздействует на человека. С другой стороны, к сожалению, у нас так получается, что люди зачастую неправильно распоряжаются вот этим временем — новогодними каникулами. Поэтому ряд крупных специалистов, например, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко, наоборот, ратуют за то, чтобы уменьшать количество выходных дней для россиян.
Плюс ко всему, как врач-психиатр могу сказать, что самое депрессивное время у человека наступает именно после затяжных каникул. Даже есть исследование, что самый депрессивный день в году — это как раз день выхода на работу после новогодних праздников.
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Ирек Зиннуров депутат Госдумы РФ от Татарстана, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
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Мое мнение таково — я все равно буду работать, независимо от того, станет 31 декабря выходным или нет.
С одной стороны, в этот день люди готовятся к Новому году. Для России — это особый праздник, и, наверное, какой-то день необходим, чтобы можно было подготовиться — многие хотят провести 31 декабря в кругу семьи.
По поводу того, что у нас и так длительные новогодние каникулы, могу предложить лучше выйти на день раньше на работу, чем работать 31-го.
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Делюс Сиразетдинов генеральный директор ООО «КамаСтройИнвест»
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Мы точно сделаем его выходным. Бизнесу это не повредит. 31 декабря никогда в жизни никто не работал. После 15 декабря плодотворной работы не ощущается. Люди начинают готовиться к Новому году, ходят на корпоративы. Наше предприятие от выходного 31 декабря точно не потеряет. У нас есть подрядчики на стройках, у них есть поставленный срок, в который они обязаны закончить свою работу. Как они будут делать — это уже их вопрос.
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Искандер Юсупов заместитель генерального директора компании «Унистрой»
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Считаю, что необходимо сделать 31 декабря нерабочим днем. По факту, все равно полноценной работы в этот день нет. Люди либо отмечают праздник на работе, либо формально там находятся. Получается день, который не приносит результата, но должен быть оплачен работодателем. Лучше по-честному сделать его выходным, взамен убрать один из множества праздничных выходных среди года, сделать его полноценным рабочим днем, эффективность от такого решения только повысится. При этом количество рабочих дней в году не изменится.
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Альберт Хайруллов руководитель Региональной общественной организации «Центр общественного развития «Октябрьский»
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У меня всегда 31 декабря было рабочим днем. Если ты веришь в людей, надеешься на них и делаешь свою работу для них, не сможешь игнорировать ее и сидеть дома. У нас и так очень много выходных дней. Нужно хорошо работать, хорошо зарабатывать, чтобы не делать салаты вечером дома, а пойти и отметить праздник в кафе .
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Евгений Иванов управляющий собственник Penta Hause
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Я бы оставил рабочим, но коротким днем 31 декабря. Наши сотрудники понимают, для чего они выходят на работу, не просто отсиживаются. Они понимают, на что тратят свое драгоценное время. Они зарабатывают деньги.
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Адель Ягудин партнер Indever по РТ
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Своя романтика есть в 31 декабря — такой полурабочий день. Все приходят, кто-то где-то выпил, кто-то покупает подарки до самого вечера. Кто-то отпросился — суетливый, последний день года. Логично, конечно, отменить работу 31 декабря, потому что уже все отдыхают, ждут Новый год, но мне почему-то кажется, что вся предпраздничная суета пропадет. Понятно, это укороченный день. Кофейни у нас тоже до 17—18 часов работают. Сложно анализировать 31 декабря, и клиентов-то в этот день уже нет.
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Руслан Абдулнасыров гендиректор автосалона «Апельсин», руководитель Ассоциации «Автодилеры Татарстана»
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Считаю, что новогодний праздник — главный враг экономики нашей страны. У нас и так производительность труда невысокая из-за отсутствия технологий, в силу менталитета, может быть, или привычек. А если еще 31 число сделать нерабочим?! Это один из самых мощных дней в продажах. Если отменить его, то люди уже настолько начнут расслабляться с утра. Не говорю уже про покупки, они не дождутся «елки», начнут с утра расслабляться, найдутся тысячи причин не доделать свои дела. Считаю, 4 января все должны выйти на работу. В период каникул за все платит бизнес — аренду, зарплаты. 15 дней у бизнеса такая дыра — просто пропасть, дна не видно. Это очень больная тема. Моя бы воля, всех с 3 января вывел бы на работу.
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Булат Ганиев управляющий партнер компании «Технократия»
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Зачем делать выходным? Это уже в ответственности каждого предприятия, как этот день пройдет. У нас и так огромные выходные. Нигде в мире такого нет. У нас обычный рабочий день, даже не укороченный.
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