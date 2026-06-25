Спрос на мебель в Татарстане снизился на фоне охлаждения рынка жилья

Вместе с тем в республике увеличился спрос на туристические услуги, что связано с проведением спортивных и культурных мероприятий, а также с ростом туристического потока

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в апреле — мае 2026 года зафиксирован умеренный рост потребительской активности на фоне изменения структуры спроса. Об этом говорится в новом выпуске доклада «Региональная экономика: комментарии ГУ».

По данным исследования, в республике увеличился спрос на туристические услуги, что связано с проведением спортивных и культурных мероприятий, а также с ростом туристического потока. На этом фоне отмечается оживление в сфере общественного питания. Дополнительным фактором стало увеличение продаж автомобилей.

В то же время спрос на мебель оставался слабым, что эксперты связывают со снижением активности на рынке жилья. Отдельно отмечается, что в Татарстане продолжается рост сбережений населения: на 1 мая 2026 года объем средств на банковских счетах достиг почти 1,4 трлн рублей без учета эскроу-счетов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом жители республики сохраняют интерес к банковским вкладам, тогда как спрос на потребительское кредитование остается сдержанным. В докладе отмечается, что действующие ставки по депозитам превышают уровень инфляции, что позволяет гражданам частично защищать свои сбережения от обесценения.

Напомним, что казанцы планируют в среднем потратить 90 тысяч рублей на обновление дачи.

Наталья Жирнова