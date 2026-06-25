Счетная палата: сумма нарушений в госзакупках Татарстана за год упала вдвое

В этом году республика сэкономила почти 2,5 млрд рублей на госзакупках

Фото: Динар Фатыхов

Госкомитет Татарстана по закупкам, Счетная палата республики и Управление ФАС по РТ подвели итоги работы системы государственных закупок за 2025 год и первое полугодие 2026-го. На совместном заседании с участием представителей Госкомитета РТ по закупкам, Счетной палаты республики и Управления ФАС по РТ были озвучены ключевые показатели эффективности, объемы экономии бюджета и результаты контрольных мероприятий.

Татарстан сэкономил почти 2,5 млрд рублей на госзакупках

За первые шесть месяцев текущего года заключено более 31 тысячи контрактов на общую сумму свыше 162,7 млрд рублей. Из них муниципальными заказчиками — на сумму более 14,2 млрд рублей. На региональном уровне удалось сэкономить 2,47 млрд рублей, а на муниципальном — 440 млн рублей.

По словам председателя Государственного комитета РТ по закупкам Марата Зиатдинова, для повышения прозрачности процедур используется региональная информационная система («электронный магазин» и «портал закупок»). Ее внедрение позволило увеличить конкуренцию: среднее количество участников на одну закупку выросло до 3,4%, а доля экономии увеличилась с 4 до 6,7%.

Сумма нарушений по итогам аудита Счетной палаты снизилась вдвое

Несмотря на рост объемов контрактов, финансовая дисциплина заказчиков улучшается. Объем выявленных аудиторами нарушений в 2025 году составил 171,062 млн рублей, что оказалось почти в два раза ниже показателей 2024 года.

Анализ динамики объемов выявленных аудиторами нарушений на госзакупках РТ:

2023 год — 284 млн рублей;

2024 год — 329,8 млн рублей;

2025 год — 171,062 млн рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом в ведомстве считают, что нарушения могут содержать признаки халатности, злоупотреблений, а также коррупционных проявлений. В их число входят завышение объемов выполненных работ, приемка товара, не соответствующего техзаданию, отсутствие взыскания штрафных санкций с недобросовестных подрядчиков и закупки без проведения торгов.

— Однако, несмотря на устранение выявленных нарушений, считаем допущение заказчиками указанных фактов категорически неприемлемым. Мы заключили соглашение с правоохранительными органами, материалы проверок с признаками уголовно наказуемых деяний направляются в Прокуратуру РТ, Следственное управление СК РФ по РТ и МВД по РТ, — заявил аудитор Счетной палаты РТ Александр Якупов.

Ущерб от недобросовестных поставщиков — около 1 млрд рублей

Заместитель руководителя Управления ФАС по РТ Ренат Валиахметов особое внимание акцентировал на недобросовестных исполнителей госзаказов. Так, на конец 2025 года в Единой информационной системе закупок числилось около 4 тыс. госконтрактов со статусом «неисполнение». К первому полугодию 2026 года значительная часть этих контрактов переведена в статус исполнения. По фактам нарушений меры реагирования применены примерно в 100 случаях, должностные лица оштрафованы.

В денежном выражении за 2025 год УФАС оценило закупки на сумму около 7,5 млрд рублей (начальная минимальная цена контрактов). За первое полугодие 2026 года было оценено около 1200 закупок с нарушениями на сумму свыше 3,5 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ущерб республиканской экономике от действий недобросовестных поставщиков, уклонившихся от подписания контрактов, составил:

за 2025 год — около 1 млрд рублей;

за текущий период 2026 года — порядка 450 млн рублей.

Всего за 2025 год Управление ФАС рассмотрело 486 жалоб. Из них 258 жалоб поступили непосредственно на заказчиков. Около 62% жалоб были признаны обоснованными.

Зульфат Шафигуллин