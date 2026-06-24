«Известия»: долговая нагрузка российских компаний начала сокращаться

Эксперты связывают такую динамику с осторожной политикой бизнеса на фоне высоких издержек, слабого потребительского спроса и сохраняющейся экономической неопределенности

Фото: Максим Платонов

Российские компании начали сокращать зависимость от заемных средств. По данным исследования FinExpertiza на основе статистики Росстата, доля кредитов и других обязательств в капитале крупных и средних предприятий в 2025 году снизилась до 50,7% после рекордных 52% годом ранее. Это первое снижение показателя за последние три года, сообщают «Известия».

Эксперты связывают такую динамику с осторожной политикой бизнеса на фоне высоких издержек, слабого потребительского спроса и сохраняющейся экономической неопределенности. Вместо привлечения новых кредитов многие компании сосредоточились на сокращении расходов и пересмотре инвестиционных планов.

Несмотря на снижение ключевой ставки Банка России до 14,25% (подробнее об этом — в материале «Реального времени»), бизнес пока не спешит наращивать заимствования. По оценкам аналитиков, стоимость кредитов остается высокой для большинства инвестиционных проектов, а банки сохраняют строгие требования к заемщикам.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наиболее зависимым от внешнего финансирования сектором остается строительство, где заемные средства формируют 74% капитала компаний. Высокая долговая нагрузка также сохраняется в обрабатывающей промышленности, гостиничном бизнесе, сфере недвижимости и научно-технической деятельности.

В региональном разрезе наибольшая зависимость от заемного капитала зафиксирована в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечне. Наименьшие показатели отмечены на Алтае, в Ханты-Мансийском автономном округе и Калужской области.

Эксперты отмечают, что сокращение долговой нагрузки снижает риски банкротств и финансовой нестабильности. Однако одновременно это может замедлить модернизацию предприятий, внедрение новых технологий и создание рабочих мест. По их мнению, активный рост инвестиций может возобновиться при дальнейшем снижении стоимости кредитов и улучшении экономической конъюнктуры.

Наталья Жирнова