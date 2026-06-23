Ормузский пролив остается полностью открытым после переговоров США и Ирана

По словам президента США Дональда Трампа, в минувшее воскресенье через этот стратегически важный морской маршрут прошло рекордное количество нефтяных танкеров

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив остается полностью открытым для судоходства по итогам переговоров американской и иранской сторон, прошедших в Швейцарии. Об этом сообщает RT.

По словам Трампа, ситуация в проливе развивается благоприятно. Он также отметил, что в минувшее воскресенье через этот стратегически важный морской маршрут прошло рекордное количество нефтяных танкеров.

Тем временем заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил о завершении технических переговоров между Ираном и США при посредничестве Пакистана и Катара, передает «Интерфакс». По его словам, стороны подготовили следующий этап консультаций на высоком уровне.

Гарибабади отметил, что по итогам переговоров сформированы четыре рабочие группы. Они займутся вопросами снятия санкций, ядерной программой, восстановлением и экономическим развитием, а также контролем за реализацией достигнутых договоренностей.

Переговоры высокого уровня между США и Ираном завершились в ночь на понедельник в швейцарском Бюргенштоке. Там же параллельно проходили консультации технических групп с участием представителей двух стран и посредников.

Наталья Жирнова