Российские власти могут ограничить льготную ставку по семейной ипотеке 15 годами

В настоящее время семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, а разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство до окончания платежей

Фото: Динар Фатыхов

В России планируют ограничить срок действия льготной ставки по семейной ипотеке 15 годами. Такая норма содержится в проекте правил предоставления банкам компенсаций по жилищным кредитам для семей с детьми, с которым ознакомились «Известия». Подлинность документа подтвердили источники на банковском рынке.

В настоящее время семейная ипотека выдается по ставке 6% годовых, а разницу между льготной и рыночной ставкой кредитным организациям компенсирует государство. Размер компенсации рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России с дополнительной надбавкой.

Согласно проекту документа, для кредитов, оформленных с 1 июля 2026 года, государственная компенсация будет выплачиваться банкам не более 15 лет с момента заключения договора. После окончания этого срока субсидирование прекратится.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В результате заемщики могут быть переведены на ставки, рассчитанные по рыночным условиям. Для кредитов на покупку жилья они будут определяться по формуле «ключевая ставка плюс 2%», а для займов на индивидуальное жилищное строительство — «ключевая ставка плюс 2,5%». Новые правила пока находятся на стадии обсуждения.

Напомним, что для семейной ипотеки могут пересмотреть денежные лимиты и ставки. По данным, также рассматривается возможность исключения из программы в 35 регионах с низкими объемами строительства семей с двумя и более детьми, если старшему ребенку больше шести лет.

Наталья Жирнова