Путин пообещал подумать над тем, чтобы сделать 31 декабря выходным

Президент Владимир Путин пообещал рассмотреть вариант объявить 31 декабря выходным днем. Правда, откровенно признался, что пока не знает, как поступит — времени остается мало.

«Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники. Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода. Но я тоже вас услышал», — передает слова Путина ТАСС.

Отметим, что споры по поводу 31 декабря не утихают уже несколько недель. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова объяснила, что объявлять последний день года выходным нецелесообразно с экономической и практической точек зрения.