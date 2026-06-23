Макроэкономическая ситуация в России остается стабильной — Песков

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что оснований для сомнений в устойчивости российской экономики в настоящее время нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что текущая ситуация на нефтяном рынке не создает рисков для макроэкономической стабильности страны. Об этом сообщают РИА «Новости».

Комментируя волатильность цен на нефть, представитель Кремля подчеркнул, что оснований для сомнений в устойчивости российской экономики в настоящее время нет. По его словам, макроэкономическая ситуация в России остается стабильной.

После решения вопроса с заморозкой значений предельного уровня выручки для уплаты НДС в налоговой сфере России установилось относительное затишье. Однако все проблемы это пока не решило. Налоговая задолженность россиян и бизнеса продолжает расти и достигла рекордных четырех триллионов рублей. Между тем усиливаются разговоры относительно трансформации режима самозанятых, которых могут разделить на два уровня. Подробности по самым наболевшим и острым налоговым темам недели — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова