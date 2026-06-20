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Экономика

Экспорт автомобилей из Китая в Россию в мае вырос почти в четыре раза

12:51, 20.06.2026

Этот показатель стал максимальным с октября 2025 года

Экспорт автомобилей из Китая в Россию в мае вырос почти в четыре раза
Фото: Максим Платонов

По итогам мая 2026 года поставки легковых автомобилей из Китая на российский рынок увеличились в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,33 миллиарда долларов. Этот показатель стал максимальным с октября 2025 года. В месячном выражении рост составил 26%.

Рост экспорта позволил России занять второе место среди крупнейших покупателей китайских автомобилей после Бразилии (1,38 млрд долларов). В пятерку лидеров также вошли Австралия (1,14 млрд долларов), Великобритания (745,1 млн долларов) и Бельгия (613,4 млн долларов).

  1. Бразилия — 1,38 млрд долларов;
  2. Россия — 1,33 млрд долларов;
  3. Австралия — 1,14 млрд долларов;
  4. Великобритания — 745,1 млн долларов;
  5. Бельгия — 613,4 млн долларов.
Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Общий объем экспорта легковых автомобилей из Китая в мае достиг 13,59 миллиарда долларов, что выше показателя предыдущего месяца (12,97 млрд долларов). За период с января по май экспорт в Россию увеличился вдвое к аналогичному периоду прошлого года.

Ранее стало известно, что Китай с начала года увеличил импорт российского СПГ почти на 28%.

Зульфат Шафигуллин

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