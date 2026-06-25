Российские банки столкнулись с нехваткой свободных 2 трлн рублей из-за увеличения оборота наличных

С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1,7 трлн рублей, что более чем в два раза превышает показатель за весь 2025 год

Фото: Динар Фатыхов

Банки столкнулись с дефицитом свободной ликвидности на фоне резкого роста спроса на наличные деньги. По оценкам экспертов «Известий», нехватка средств уже достигла 1,9–2 трлн рублей. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1,7 трлн рублей, что более чем в два раза превышает показатель за весь 2025 год.

Эксперты связывают усиление спроса на кэш с перебоями в работе цифровой инфраструктуры, изменением условий банковских переводов, снижением ставок по депозитам и корректировками в налоговом регулировании. По их мнению, эти факторы делают наличные расчеты более привлекательными как для населения, так и для бизнеса.

Рост доли наличных приводит к снижению банковской ликвидности, которая необходима для кредитования и выполнения обязательств перед клиентами. В условиях оттока средств кредитные организации вынуждены активнее привлекать финансирование, в том числе у Банка России и на межбанковском рынке.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

По данным регулятора, дефицит ликвидности в банковском секторе с начала года увеличился почти в четыре раза и достигал 2 трлн рублей, однако к концу июня снизился до 1,8 трлн рублей. ЦБ также повысил прогноз структурного дефицита ликвидности на 2026 год до 2,4—3,6 трлн рублей.

Несмотря на рост показателей, эксперты отмечают, что банковская система в целом сохраняет устойчивость. При этом усиление спроса на наличные может повлиять на стоимость кредитов и замедлить передачу решений регулятора в экономику, а также привести к росту ставок по займам для населения и бизнеса.

Напомним, что с начала года россияне оформили кредитов наличными на 1,84 трлн рублей.

Наталья Жирнова