Набиуллина: ЦБ защищает экономику от инфляции, как вратарь ворота

Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых

Фото: Айдар Раманкулов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сравнила работу регулятора по сдерживанию инфляции с действиями футбольного вратаря. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка.

По словам Набиуллиной, задача ЦБ во многом заключается в защите экономики от роста цен, что можно сопоставить с ролью голкипера.



— Вы знаете, мы, конечно, скорее себя чувствуем вратарем на защите от инфляции. Наверное, много матчей, в которых исход решается именно надежностью вратарей. Кто-то должен защищать эти ворота, — сказала она.

Первый заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин поддержал это сравнение и напомнил о матче сборных России и Испании на чемпионате мира по футболу 2018 года, отметив, что тогда исход встречи во многом был определен надежной игрой российского вратаря в серии пенальти.

Зульфат Шафигуллин

Сегодня Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25% годовых — как говорят эксперты, вопреки ожиданиям. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина дала понять — есть вероятность, что цикл снижения окажется менее глубоким, чем ожидалось. Прогноз траектории может быть пересмотрен — в сторону повышения, а не понижения. Как оценивают ситуацию в экспертном сообществе — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова