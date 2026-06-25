Российские банки за год пресекли сомнительные операции на 300 млрд рублей

Доля обжалования в случаях ложных срабатываний составила менее 1%

Фото: Дарья Пинегина

Российские банки в прошлом году заблокировали проведение подозрительных финансовых операций на общую сумму около 300 млрд рублей. Об этом сообщил статс-секретарь — заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Герман Негляд.

Доля обжалования в случаях ложных срабатываний составила менее 1%.

— В прошлом году, если я правильно помню, на 300 миллиардов наши банки приостановили подозрительных операций, то есть таким образом спасли средства граждан. Да, иногда там бывают ложные срабатывания, но обжалование по ним составляет меньше одного процента, — цитирует слова Негляда ТАСС.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее стало известно, что российские банки столкнулись с нехваткой свободных 2 трлн рублей из-за увеличения оборота наличных. С начала года объем наличных в обращении увеличился на 1,7 трлн рублей, что более чем в два раза превышает показатель за весь 2025 год.

Зульфат Шафигуллин