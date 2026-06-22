Замглавы Минэкономразвития России Тюпышев назвал топ востребованных профессий через пять лет

Так, популярны будут специалисты в области здравоохранения

Фото: Динар Фатыхов

Через пять лет наиболее востребованными профессиями станут специалисты в области здравоохранения, поскольку увеличивается средний возраст населения и потребуется больше кадров для социального обслуживания. Таким прогнозом поделился замминистра экономического развития Денис Тюпышев в интервью «Российской газете».

Также, по его словам, ожидается рост потребности в специалистах в промышленности, туризме и ИТ-сфере — все эти отрасли демонстрируют перспективы развития и расширения. Особенно важной остается роль инженерных кадров: с учетом макроэкономической ситуации приоритетным направлением является их подготовка.

Еще он напомнил, что в рамках поддержки этой стратегии действует программа «Профессионалитет», которая ускоряет профессиональную подготовку специалистов, и на нее планируется делать особый упор.

Ранее сообщалось, что в Казани безработицы нет, долги по зарплате и серая занятость — есть.

Никита Егоров