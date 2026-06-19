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Экономика

«Ъ»: для «Семейной ипотеки» могут пересмотреть лимиты и ставки

18:30, 19.06.2026

По данным собеседников издания, также рассматривается возможность исключения из программы в 35 регионах с низкими объемами строительства семей с двумя и более детьми, если старшему ребенку больше шести лет

«Ъ»: для «Семейной ипотеки» могут пересмотреть лимиты и ставки
Фото: Мария Зверева

Стали известны дополнительные параметры возможного изменения условий государственной программы «Семейная ипотека», которые обсуждаются с участниками рынка. Как сообщили источники «Коммерсанта», речь идет не только о введении дифференцированных ставок, но и о пересмотре лимитов кредитования в зависимости от состава семьи и региона.

Для семей с двумя и более детьми в столичных регионах лимит может быть повышен до 15 млн рублей при ставке 10% годовых. В остальных субъектах РФ рассматривается лимит в 8 млн рублей и ставка на уровне 8% годовых. При этом одним из дополнительных критериев может стать площадь приобретаемого жилья.

Согласно обсуждаемым вариантам, для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге предлагается сохранить лимит на уровне 12 млн рублей при повышении ставки до 12% годовых. В других регионах лимит в 6 млн рублей также сохраняется, однако ставка может быть увеличена до 10% годовых.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Отдельно обсуждается сохранение действующей ставки 6% годовых только для отдельных случаев — при первоначальном взносе свыше 50%, а также для многодетных семей: при наличии трех и более детей в регионах и четырех и более детей в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным собеседников издания, также рассматривается возможность исключения из программы в 35 регионах с низкими объемами строительства семей с двумя и более детьми, если старшему ребенку больше шести лет. Кроме того, обсуждается отмена всех смешанных ипотечных программ, включая комбинированную ипотеку и продукты со сверхлимитом.

Напомним, что ранее Минстрой анонсировал скорое изменение правил выдачи семейной ипотеки: по словам представителей министерства, программа станет направленной на стимулирование рождаемости.

Наталья Жирнова

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