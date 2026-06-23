ЦБ: инфляция в Татарстане выше, чем в целом по России

Годовая инфляция в республике составила 6,29%, а по стране — 5,31%

Фото: Арсений Губаев

Годовая инфляция в Татарстане продолжает снижаться — в мае она составила 6,29%. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (5,94%) и в целом по стране (5,31%), сообщили в пресс-службе Центробанка.

Цены в республике, по данным Росстата, в мае увеличились на 0,16% к апрелю. Стоимость услуг выросла, а продукты питания и непродовольственные товары, напротив, подешевели. За год товары подорожали слабее, чем услуги.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— С исключением сезонности (с.к.)* цены в Татарстане в мае выросли больше, чем в апреле. Отчасти это связано с тем, что в мае этого года спрос на некоторые услуги вырос сильнее обычного, — говорится в публикации.

Напомним, в июле показатель годовой инфляции в России может снизиться из-за переноса повышения тарифов ЖКХ, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. При этом она считает ближайшее понижение временным. К концу года показатель выправится.

Галия Гарифуллина