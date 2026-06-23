ЦБ: инфляция в Татарстане выше, чем в целом по России
Годовая инфляция в республике составила 6,29%, а по стране — 5,31%
Годовая инфляция в Татарстане продолжает снижаться — в мае она составила 6,29%. Это выше, чем в Приволжском федеральном округе (5,94%) и в целом по стране (5,31%), сообщили в пресс-службе Центробанка.
Цены в республике, по данным Росстата, в мае увеличились на 0,16% к апрелю. Стоимость услуг выросла, а продукты питания и непродовольственные товары, напротив, подешевели. За год товары подорожали слабее, чем услуги.
— С исключением сезонности (с.к.)* цены в Татарстане в мае выросли больше, чем в апреле. Отчасти это связано с тем, что в мае этого года спрос на некоторые услуги вырос сильнее обычного, — говорится в публикации.
Напомним, в июле показатель годовой инфляции в России может снизиться из-за переноса повышения тарифов ЖКХ, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. При этом она считает ближайшее понижение временным. К концу года показатель выправится.
Справка
*Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой — с.к. Показатель очищен от влияния сезонных факторов, например, урожая, ежегодной индексации тарифов на 4%, летнего спроса на турпоездки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».