ЦБ: окончание ближневосточного конфликта может ослабить давление на цены в России

В случае его завершения проинфляционные риски окажутся ниже, чем ожидалось ранее

Фото: Михаил Захаров

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что завершение конфликта на Ближнем Востоке может снизить инфляционные риски для российской экономики по сравнению с прежними оценками регулятора.

По ее словам, ранее в Центробанке исходили из того, что затягивание конфликта будет усиливать давление на цены. Однако в случае его завершения проинфляционные риски окажутся ниже, чем ожидалось ранее.

Набиуллина отметила, что влияние ближневосточного кризиса на мировую экономику и инфляцию остается сложным для точной оценки. При этом последствия уже отразились на динамике цен и экономической активности во многих странах мира.

Глава ЦБ подчеркнула, что для российской экономики кризис пока оказывает преимущественно дезинфляционное влияние. Этому способствуют рост экспортной выручки и укрепление курса рубля. Вместе с тем сохраняются и факторы, способствующие росту цен, включая увеличение логистических расходов бизнеса и подорожание импортных товаров.

Заявление прозвучало по итогам заседания совета директоров Банка России, на котором было принято решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%.

Наталья Жирнова