ЦБ: окончание ближневосточного конфликта может ослабить давление на цены в России
В случае его завершения проинфляционные риски окажутся ниже, чем ожидалось ранее
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что завершение конфликта на Ближнем Востоке может снизить инфляционные риски для российской экономики по сравнению с прежними оценками регулятора.
По ее словам, ранее в Центробанке исходили из того, что затягивание конфликта будет усиливать давление на цены. Однако в случае его завершения проинфляционные риски окажутся ниже, чем ожидалось ранее.
Набиуллина отметила, что влияние ближневосточного кризиса на мировую экономику и инфляцию остается сложным для точной оценки. При этом последствия уже отразились на динамике цен и экономической активности во многих странах мира.
Глава ЦБ подчеркнула, что для российской экономики кризис пока оказывает преимущественно дезинфляционное влияние. Этому способствуют рост экспортной выручки и укрепление курса рубля. Вместе с тем сохраняются и факторы, способствующие росту цен, включая увеличение логистических расходов бизнеса и подорожание импортных товаров.
Заявление прозвучало по итогам заседания совета директоров Банка России, на котором было принято решение снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%.
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