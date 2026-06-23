Госдума одобрила заморозку порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС

Законопроект предлагает зафиксировать порог в 20 млн рублей на период до 2029 года

Фото: Айдар Раманкулов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который сохраняет порог выручки для уплаты НДС малым бизнесом на упрощенной системе налогообложения (УСН) на уровне 20 млн рублей. Об этом пишет РИА «Новости».

Сейчас Налоговый кодекс предусматривает постепенное снижение этого порога: с 2026 года — с 60 млн до 20 млн рублей, с 2027‑го — до 15 млн, а с 2028‑го — до 10 млн рублей. Новый законопроект предлагает зафиксировать порог в 20 млн рублей на период с 2027 по 2029 год. Снижение до 15 млн рублей планируется перенести на 2030 год, а до 10 млн рублей — на 2031 год.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, мера коснется более чем 360 тыс. субъектов МСП, говорил министр финансов России Антон Силуанов.

— На пленарной сессии ПМЭФ президент России поручил отложить дальнейшее снижение порога выручки бизнеса для уплаты НДС, зафиксировав его в размере 20 млн рублей. Правительство поддерживает внесенные «Единой Россией» соответствующие поправки, — заявил он в июне.

Галия Гарифуллина