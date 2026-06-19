В Татарстане средний лимит по новым кредиткам вырос на 3,1% за месяц

В целом по России средний размер лимита по новым кредитным картам в мае составил 110,3 тыс. рублей, что на 1,3% больше, чем в апреле

Фото: Максим Платонов

Татарстан вошел в число регионов России с наиболее заметным ростом среднего размера лимитов по новым кредитным картам в мае 2026 года. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за месяц этот показатель в республике увеличился на 3,1%.

По темпам роста Татарстан оказался среди лидеров страны наряду с Крымом, Саратовской и Иркутской областями, а также Приморским краем. В то же время в ряде регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский и Пермский края, средние лимиты по новым кредитным картам сократились.

В целом по России средний размер лимита по новым кредитным картам в мае составил 110,3 тыс. рублей, что на 1,3% больше, чем в апреле. Рост показателя продолжается второй месяц подряд. При этом по сравнению с маем прошлого года средний лимит снизился на 1,2%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, «Ъ» сообщил, что для «Семейной ипотеки» могут пересмотреть лимиты и ставки. По данным собеседников издания, также рассматривается возможность исключения из программы в 35 регионах с низкими объемами строительства семей с двумя и более детьми, если старшему ребенку больше шести лет.

Наталья Жирнова