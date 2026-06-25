В Башкирии заявили об отсутствии дефицита топлива на АЗС
Ранее в двух соседних с Татарстаном областях ввели ограничение на топливо на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях
В Башкирии на автозаправочных станциях не наблюдается дефицита топлива. Об этом сообщили в региональном Министерстве промышленности, передает «Ъ-Уфа».
В ведомстве отметили, что в республике действует более 500 АЗС, большинство из которых работают напрямую с производителями. Объемы выпуска топлива в июне сохраняются на плановом уровне и перераспределяются по стране в зависимости от потребностей.
При этом в последние дни в регионе фиксируется повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В Минпроме пояснили, что в ряде случаев он носит ажиотажный характер, что приводит к очередям на АЗС и создает возможности для спекуляций и перепродаж.
Также в министерстве добавили, что небольшие сети заправок закупают топливо не у крупных производителей, а у нефтетрейдеров и участников оптового рынка, где отпускные цены могут превышать среднебиржевые значения. В ведомстве подчеркнули, что ценовая ситуация у производителей остается стабильной и находится под контролем.
Ранее в двух соседних с Татарстаном областях — Самарской и Ульяновской — ввели ограничения на продажу топлива на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях. Также 25 июня Башкирия продала «Роснефти» часть пакета акций «Башнефти» за 14,8 млрд рублей.
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