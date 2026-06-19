Производительность труда в крупных компаниях России выросла на 1,7% в I квартале

Росстат впервые представил прокси-показатель производительности труда за I квартал 2026 года, 2025 год, а также по отдельным периодам 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Росстат впервые представил прокси-показатель производительности труда за I квартал 2026 года, 2025 год, а также по отдельным периодам 2025 года. Об этом сообщили в статистическом ведомстве.

В Росстате пояснили, что новый показатель отличается от классического подхода охватом предприятий и периодичностью расчета. Он формируется только по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, и рассчитывается ежеквартально, тогда как классическая производительность труда оценивается ежегодно по полному кругу хозяйствующих субъектов.

По оперативной оценке ведомства, в I квартале 2026 года производительность труда в крупных и средних компаниях выросла на 1,7% после снижения на 0,5% по итогам 2025 года. При этом в I квартале 2025 года показатель снижался на 2,6%. В отраслевом разрезе в добыче полезных ископаемых производительность труда в I квартале выросла на 3,2% после снижения на 1,8% в 2025 году. В обрабатывающей промышленности зафиксирован рост на 0,5% после увеличения на 3,0% годом ранее.

Наталья Жирнова