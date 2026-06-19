В России введут 8%-ную пошлину на экспорт необработанных алмазов
Новая мера будет распространяться на необработанные алмазы массой от 0,45 до 10,8 карата
Правительство России установило экспортную пошлину на необработанные алмазы. Соответствующее постановление было подписано 12 июня, сообщает «Интерфакс».
Согласно документу, пошлина составит 8% от таможенной стоимости продукции. Новая мера будет распространяться на необработанные алмазы массой от 0,45 до 10,8 карата, а также на алмазы специальных размеров массой более 10,8 карата.
Постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
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