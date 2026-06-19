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В России введут 8%-ную пошлину на экспорт необработанных алмазов

20:43, 19.06.2026

Новая мера будет распространяться на необработанные алмазы массой от 0,45 до 10,8 карата

В России введут 8%-ную пошлину на экспорт необработанных алмазов
Фото: Реальное время

Правительство России установило экспортную пошлину на необработанные алмазы. Соответствующее постановление было подписано 12 июня, сообщает «Интерфакс».

Согласно документу, пошлина составит 8% от таможенной стоимости продукции. Новая мера будет распространяться на необработанные алмазы массой от 0,45 до 10,8 карата, а также на алмазы специальных размеров массой более 10,8 карата.

Постановление вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Наталья Жирнова

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