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В Татарстане муниципальным бюджетам предоставили трансферты на 49 млрд рублей

16:03, 23.06.2026

Субвенции составили 27,8 млрд рублей

В Татарстане муниципальным бюджетам предоставили трансферты на 49 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане муниципальным бюджетам предоставили трансферты на общую сумму 49 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

В эту сумму вошли:

  • субвенции — 27,8 млрд рублей;
  • субсидии — 18,3 млрд рублей;
  • дотации — 1 млрд рублей;
  • иные межбюджетные трансферты — 1,9 млрд рублей.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, по состоянию на 1 июня в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступило уже 52,4 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов. Основную часть составили субсидии в объеме 45,4 млрд рублей.

Также в бюджет региона направлены субвенции на 4,3 млрд рублей, иные межбюджетные трансферты на 2,5 млрд рублей и средства федеральных фондов в размере 245 млн рублей.

Галия Гарифуллина

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ЭкономикаБюджет Татарстан

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