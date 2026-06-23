В Татарстане муниципальным бюджетам предоставили трансферты на 49 млрд рублей
Субвенции составили 27,8 млрд рублей
В Татарстане муниципальным бюджетам предоставили трансферты на общую сумму 49 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.
В эту сумму вошли:
- субвенции — 27,8 млрд рублей;
- субсидии — 18,3 млрд рублей;
- дотации — 1 млрд рублей;
- иные межбюджетные трансферты — 1,9 млрд рублей.
Напомним, по состоянию на 1 июня в бюджет Татарстана из федерального бюджета поступило уже 52,4 млрд рублей целевых межбюджетных трансфертов. Основную часть составили субсидии в объеме 45,4 млрд рублей.
Также в бюджет региона направлены субвенции на 4,3 млрд рублей, иные межбюджетные трансферты на 2,5 млрд рублей и средства федеральных фондов в размере 245 млн рублей.
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