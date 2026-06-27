За пять месяцев 2026 года татарстанцы взяли кредитов на 165,49 млрд рублей

По этому показателю республика пятая в России

Фото: Динар Фатыхов

В январе-мае татарстанцы оформили 478,31 тыс. кредитов во всех сегментах на 165,49 млрд. По объему Татарстан занял пятое место в России, сообщает Объединенное кредитное бюро.

В мае жители республики оформили 107,5 тыс. кредитов на 35,55 млрд рублей. По сравнению с апрелем количество увеличилось на 1%, объем — снизился на 4%. Доля жителей региона, оформивших новый кредит, составила 2,7%

В целом по России в мае было оформлено 4,02 млн кредитов — это максимальное за последние два года количество. Объем сократился на 1%, до 1,12 трлн рублей. За пять месяцев выдали 17,62 млн кредитов на 5,07 трлн рублей.

Ранее ОКБ сообщало, что с начала года россияне оформили кредитов наличными на 1,84 трлн рублей.

Денис Петров