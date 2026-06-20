Минфин: к 2030 году господдержку заменят механизмы рынка капитала

Также ведется работа по привлечению региональных компаний к публичным размещениям

Фото: Динар Фатыхов

К 2030 году предоставление мер господдержки будет полностью переведено с льготных кредитов на механизмы стимулирования привлечения капитала через фондовый рынок. Об этом на Чебоксарском экономическом форуме (ЧЭФ-2026) заявил директор департамента финансовой политики Минфина России Алексей Яковлев. Также ведется работа по привлечению региональных компаний к публичным размещениям.

Яковлев подчеркнул, что развитие фондового рынка является одной из приоритетных задач государственной экономической политики и важнейшим источником привлечения инвестиций для российских компаний.

За последние годы была создана широкая линейка инструментов долгосрочных сбережений, которая включает налоговые стимулы и повышенную защиту средств граждан.

— Повышение капитализации российского рынка капитала требует комплексного подхода. Необходимо наладить эффективный диалог между всеми участниками рынка и создать условия для использования возможностей фондового рынка российскими компаниями, — заявил Яковлев.

Кроме того, правительство РФ работает над формированием дополнительных стимулов для частных инвесторов, участвующих в первичных размещениях акций (IPO). В прошлом году были внесены изменения в постановление правительства, согласно которым с 2026 года публичные компании смогут получать дополнительные преимущества при участии в конкурсном отборе на получение субсидий.

Ранее стало известно, что сбережения россиян достигли 70 трлн рублей, часть средств в дальнейшем перетечет на фондовый рынок.

Зульфат Шафигуллин