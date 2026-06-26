В Крыму и Севастополе введен режим ЧС регионального характера для стабилизации экономики

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся!» — заявил глава республики Сергей Аксенов

В Крыму и городе Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Соответствующее решение принято главой Крыма Сергеем Аксеновым совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Как отмечается, указ о введении режима ЧС направлен на упорядочение вопросов экономического характера и обеспечение стабильной работы всех сфер жизнеобеспечения населения. По словам Аксенова, правовой режим чрезвычайной ситуации позволит оперативнее принимать необходимые управленческие решения и координировать работу систем обеспечения.

— Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации. Вместе мы прорвемся! — заявил Аксенов.

Ранее в Крыму в результате ночных атак ВСУ погибли два человека, включая ребенка. На фоне атаки беспилотников по решению Оперативного штаба республики сокращается железнодорожное сообщение. Ежедневно будут отправляться семь поездов, включая рейсы по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Симферополь, Евпатория и Адлер, а также маршруты с прицепными группами из ряда российских городов. Поезда будут следовать до станции Керчь-Южная, остальные рейсы планируется постепенно отменить в течение двух недель.

В республике наблюдаются перебои с водоснабжением, электричеством и топливом. РСТ предложит меры поддержки туристической отрасли Крыма из-за снижения спроса в два раза.

Наталья Жирнова