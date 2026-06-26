Эксперт: бизнесу может стать выгоднее не расти из-за налоговой нагрузки

Он привел пример предпринимателя из регионального бизнеса, который планировал рост, но оказался перед выбором между расширением и сохранением льготного режима

Фото: Динар Фатыхов

Управляющий партнер адвокатского бюро KALOY.RU, адвокат Калой Ахильгов заявил у себя в телеграм-канале, что действующие налоговые правила могут делать рост бизнеса экономически невыгодным для ряда предпринимателей.

По его словам, при приближении годовой выручки к порогу упрощенной системы налогообложения компании сталкиваются с риском перехода на общую систему налогообложения. В этом случае, как отметил Ахильгов, бизнес переходит к уплате НДС и повышенного налога на прибыль, что существенно увеличивает налоговую нагрузку.

Он привел пример предпринимателя из регионального бизнеса, который планировал рост, но оказался перед выбором между расширением и сохранением льготного режима.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— И первая (надо сказать, банальная) его мысль — аккуратно раздробить бизнес. Второе юрлицо, развести потоки, остаться у каждого под лимитом. Я отговорил, потому что дробление сегодня — это просто очень дорогой кредит, который ты берешь у государства. Это отложенная недоимка и потенциальное уголовное дело. Что же делать? Не дробиться. Сократить производство и спокойно жить под лимитом, — написал Ахильгов.



Ахильгов отметил, что в таких условиях некоторые компании предпочитают сознательно ограничивать развитие, чтобы оставаться в пределах упрощенной системы. По его оценке, это может влиять на темпы найма сотрудников, рост заработных плат и инвестиции в развитие бизнеса.

Ранее Госдума окончательно приняла закон о заморозке порога выручки для МСП на уровне 20 млн рублей. Согласно принятому документу, порог будет сохранен вплоть до 2029 года.

Наталья Жирнова