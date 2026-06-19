В Татарстане зафиксировали рост цен на овощи до 4,1% за неделю

При этом говядина подорожала на 0,1%, увеличившись с 705,82 до 706,57 рубля за килограмм, а баранина — на 0,68%, с 930,61 до 936,47 рубля

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане зафиксировали разнонаправленную динамику средних потребительских цен на продукты питания в период с 8 по 15 июня. Соответствующие данные приводятся по результатам мониторинга потребительского рынка Татарстанстата.

В мясном сегменте отмечено снижение цен на свинину на 0,75% — с 344,27 до 341,81 рубля за килограмм, а также на сосиски и сардельки, которые подешевели на 1,57% — с 483,71 до 475,93 рубля за килограмм. При этом говядина подорожала на 0,1%, увеличившись с 705,82 до 706,57 рубля за килограмм, а баранина — на 0,68%, с 930,61 до 936,47 рубля.

В молочной продукции также наблюдались разнонаправленные изменения. Сливочное масло выросло в цене на 1,19% — с 926,89 до 937,18 рубля за килограмм, кефир подорожал на 1,6% — с 99,10 до 100,74 рубля. Одновременно сметана подешевела на 1,39%, снизившись с 301,18 до 296,93 рубля за килограмм. Незначительное снижение цен зафиксировано также на молоко и сыр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди овощей и фруктов наиболее заметно выросли цены на огурцы, которые подорожали на 9,66% — со 130,46 до 143,01 рубля за килограмм. Капуста стала дороже на 4,06%, лук — на 2,92%, картофель — на 2,85%, помидоры — на 2,28%, свекла — на 2,03%, морковь — на 1,89%. В то же время яблоки подешевели на 0,87%, а бананы — на 1,4%.

В хлебобулочном и бакалейном сегменте изменения были менее значительными. Хлеб из ржаной муки подорожал на 1,13%, хлебобулочные изделия из пшеничной муки — на 0,58%. При этом гречневая крупа подешевела на 0,69%, а рис — на 0,12%.

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Наталья Жирнова