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В Госдуме назвали «бредом» идею изымать вклады для пополнения бюджета

18:52, 22.06.2026

Деньги на депозитах служат важным ресурсом для кредитования экономики и проведения финансовых операций

В Госдуме назвали «бредом» идею изымать вклады для пополнения бюджета
Фото: Динар Фатыхов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал «бредом» предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изымать вклады и средства бизнеса из банков для пополнения бюджета.

В интервью RTVI он отметил, что деньги на вкладах служат важным ресурсом для кредитования экономики и проведения финансовых операций.

По его словам, если эти средства заморозить или изъять, это приведет к лишению экономики денежных ресурсов, что никому не выгодно — ни правительству, ни бизнесу.

Никита Егоров

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