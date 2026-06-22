В Госдуме назвали «бредом» идею изымать вклады для пополнения бюджета

Деньги на депозитах служат важным ресурсом для кредитования экономики и проведения финансовых операций

Фото: Динар Фатыхов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал «бредом» предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова изымать вклады и средства бизнеса из банков для пополнения бюджета.

В интервью RTVI он отметил, что деньги на вкладах служат важным ресурсом для кредитования экономики и проведения финансовых операций.

По его словам, если эти средства заморозить или изъять, это приведет к лишению экономики денежных ресурсов, что никому не выгодно — ни правительству, ни бизнесу.



Никита Егоров