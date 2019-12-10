Хабиров анонсировал создание второй ОЭЗ в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о планах открыть еще одну особую экономическую зону (ОЭЗ) в республике. Однако никаких конкретных данных он не привел.

Говоря во время послания Госсобранию — Курултаю РБ о реализации проекта ОЭЗ «Алга», который находится на согласовании в Москве, «башлык» упомянул о новой ОЭЗ. При этом Хабиров заявил, что подробности он расскажет через год, в следующем послании.

При этом глава Башкирии отметил, что за разработку нового проекта власти возьмутся после утверждения ОЭЗ «Алга», которая создается в границах Стерлитамака, Салавата и Ишимбая.