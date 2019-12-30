Ирина Купряхина, «Ирэн»: «Люди экономят — покупают самое необходимое, а мы приспосабливаемся»

Акции «Покупай татарстанское!» исполнилось 10 лет. Что изменилось за это время у производителей-участников. Часть 3-я

Фото: Ринат Назметдинов

«Швейная мастерская Ирэн» — еще один активный многолетний участник акции «Покупай татарстанское!». Благодаря участию в проекте в 2010-м предприятие получило возможность расшириться и занять лидирующие позиции по поставкам не только школьной формы, но и рабочей одежды, а в последние годы — превратиться в производство полного цикла. Сейчас здесь и шьют, и вяжут трикотаж, из которого затем шьют изделия, изготавливают нашивки и шевроны. Начали развивать сеть собственных магазинов. О проблемах местной швейной промышленности и путях их решения, о нездоровой конкуренции, в которой выигрывает тот, кто снижает качество, и реальных потребностях производства — в нашем материале.

Пришли другие времена



На вопрос, какие предприятия первыми включились в акцию, призванную раскрутить местные товары на местном рынке, в республиканском Минпромторге начали ответ с ООО «Швейная мастерская Ирэн». Как рассказала «Реальному времени» владелица и директор фирмы, председатель правления Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности РТ Ирина Купряхина, к 2009 году основанное ею предприятие существовало уже 12 лет и твердо стояло на ногах, однако в поддержке нуждалось, так как в планах было расширение:

— Мы открылись в 1997 году, в очень сложное время, когда надо было выживать. Слава богу, что у меня была профессия портного. Начинала с того, что шила сама, дома. А сейчас у меня в штате 25 человек, и при этом рабочих рук, как и тогда, не хватает.

По словам директора швейной мастерской, с тех пор ситуация на рынке дважды кардинально менялась:

— В 90-х годах было много заказов, но не было ни хороших материалов, ни разнообразной фурнитуры. И покупатели были непритязательными, что называется, «ели все». К 2009 году все появилось — шей не хочу, а покупатели уже хотели качества, выбирали, что получше. И наша продукция, а мы уже начали специализироваться на пошиве школьной формы, пользовалась большим спросом. Люди приходили к нам и закупали полный комплект — юбки, платья, костюмы, несколько рубашек… Так что акция тогда позволила нам расширить производство, увеличить производственные площади, начать выездную торговлю школьной формой в районах республики и немного подвинуть на местном рынке основного конкурента — ульяновскую швейную фабрику. Сейчас другие времена, кризис начиная с 2017 года вынуждает потребителей затягивать пояса. Потребительская корзина съежилась, люди экономят — покупают лишь самое необходимое, вместо двух рубашек берут одну. А мы приспосабливаемся к ситуации.

Купряхина считает, что именно благодаря акции «Покупай татарстанское!» ее предприятие в начале 2010-х получило возможность расшириться и занять лидирующие позиции по поставкам не только школьной формы, но и рабочей одежды

Ирина Купряхина считает, что именно благодаря акции «Покупай татарстанское!» и оказанной «Швейной мастерской» личной поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова ее предприятие в начале 2010-х получило возможность расшириться и занять лидирующие позиции по поставкам не только школьной формы, но и рабочей одежды, а в последние годы — превратиться в производство полного цикла. Сейчас здесь не только шьют, но и вяжут трикотажное полотно, из которого затем тут же шьют изделия, изготавливают нашивки и шевроны, и начали развивать сеть собственных магазинов, так что шильдик «Сделано в Татарстане», который сменил наклейку «Покупай татарстанское!», продолжает работать на развитие производства в новых условиях.



Самый «жирный» год — 2017-й

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Швейная мастерская Ирэн» завершило 2018 год с выручкой в 5,9 млн рублей. В 2014 и 2016 гг. предприятие выступало поставщиком рабочей одежды для ГУП «Рацин», в 2019-м выиграло право на поставки медицинской одежды для Муслюмовского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Пик коммерческого успеха компания пережила в 2016—2017 гг., когда выручка от продажи продукции поднялась соответственно до 9,3 и 13,5 млн, а прибыль — до 1,9 и 1,5 миллиона. Однако и в условиях кризиса фирме удается наращивать объемы производства и продаж по сравнению с началом и серединой десятилетия: в 2006 году, к примеру, выручка была вдвое меньше, чем в 2018-м, — 2,6 миллиона.

А сейчас главной задачей предприятия, по словам его директора, стало справиться с последствиями введения обязательной маркировки товаров с 2019 года. В результате введения обязательной маркировки одежды неминуемо увеличатся затраты производителей, а перекладывать их на плечи покупателей — штука рискованная, повышение цен может их отпугнуть. Чтобы устоять в конкурентной борьбе, ООО «Ирэн» придется считать каждую копейку, просчитывать эффективность каждой швейной операции и искать новые пути экономии.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Швейная мастерская Ирэн» завершило 2018 год с выручкой в 5,9 млн рублей

На рынке не хватает профессионалов и российских тканей

На вопрос о том, что создает наибольшие конкурентные трудности для предприятия сегодня, Ирина Купряхина ответила с лету:

— Прежде всего то, что на рынок пришли непрофессионалы! Система госзакупок предполагает выбор поставщика, который готов работать за меньшую цену. И сейчас на аукционах нередки случаи, когда цена падает ниже себестоимости продукции. Это достигается в ущерб качеству — используются дешевые синтетические ткани, дешевый труд…

Но есть и объективные причины конкуренции. К примеру, говорит директор ООО «Швейная мастерская Ирэн», ее ульяновские конкуренты значительно удешевили производство, вынеся его за пределы России — в Киргизию:

— Сырье там дешевле, поскольку основной поставщик тканей, Китай, куда ближе, а ВТО обеспечила беспошлинный ввоз. А мы закупаем ткани и шьем здесь, у нас затраты выше.

При этом сэкономить, закупая ткани местного производства, как выяснилось, у местных производителей одежды возможности нет:

— В России нет собственного производства тканей, так как у нас не производится сырье для них. Хлопок не растет, шелк не вырабатывается. Вискоза как была импортной в советское время, так и остается, ее традиционно везут из Турции. Знаменитый костромской лен? Так его у нас выращивают недостаточно, чтобы полностью загрузить ткацкие предприятия. А шерсть в России производится только одного вида — альпака, да и то немного, только в кавказском регионе. Наше предприятие работает с поставщиками тканей напрямую, закупаем большие объемы в Турции и Китае.

Даже в условиях кризиса, по мнению Ирины Купряхиной, у предприятия остаются большие резервы для развития

Дизайнеров уже по горло — швей нет

Самое лучшее, что могло бы быть «сделано в Татарстане», с точки зрения хозяйки швейной мастерской, — кадры для ее производства. Даже в условиях кризиса, по мнению Ирины Купряхиной, у предприятия остаются большие резервы для развития. Но закупленное с прицелом на будущее новейшее швейное оборудование нередко простаивает: цеха наполовину пусты, в них некому работать.

— Технологов, конструкторов, швей нет, зато дизайнеров выше крыши, — делает характерный жест ладонью у горла Ирина Купряхина. — В этом году в Казани закрылись еще два училища — 41-е и 42-е. И ведь почему закрылись? А никто не идет туда учиться, никто не хочет осваивать профессию с низов. У нас работать некому, дефицит огромный! Набирать и обучать молодежь прямо на рабочих местах — а какой смысл, если они работать не хотят?

Выход, по словам руководителя предприятия, недавно был все-таки найден — с прицелом не на молодых, а на старшее поколение:

— Мы охотно берем предпенсионеров и пенсионеров и готовы их обучать. У нас, собственно, уже работают в основном сотрудники старшего возраста. У нас есть своя школа конструирования и моделирования, но она платная. Сейчас совместно с республиканским Минтрудсоцзащиты мы прорабатываем возможность бесплатного их переобучения на нашей базе по программе министерства.