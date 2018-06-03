Когогина Альфия Гумаровна

Общая информация

Депутат Государственной думы РФ седьмого созыва

Родилась в г. Зеленодольск ТАССР.

Образование:

Окончила Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина по специальности «экономическая кибернетика»(1991 г.), Институт бизнеса и делового администрирования при Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «МВА, маркетинг и управление продажами» (2006 г.).

Трудовая деятельность:

С 1992 г. — экономист по договорной и претензионной работе в ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро».

1992 — 1999 гг. — главный специалист, заведующий отделом экономики, финансового анализа и прогнозирования, заведующий отделом маркетинга и инвестиционной политики в администрации Зеленодольского района и г. Зеленодольска.

1999 — 2000 гг. — заместитель директора Центра экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ.

2000 — 2002 гг. — заместитель председателя Госкомстата — территориального органа Госкомстата России, г. Казань.

2002 — 2005 гг. — директор Департамента лизинга ОАО «КАМАЗ».

2005 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО «Лизинговая компания КАМАЗ», директор по лизингу и развитию продаж ОАО «КАМАЗ» — директор Департамента развития финансового сервиса.

С декабря 2011 г. — депутат Государственной думы РФ шестого созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по промышленности.

С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.

Награждена медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За служение Кузбассу», «За заслуги перед городом Набережные Челны», знаком Международной награды «Объединенная Европа».

Заслуженный экономист РТ.

Лауреат конкурса «Руководитель года — 2005» в номинации «За повышение конкурентоспособности».

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