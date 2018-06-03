Когогина Альфия Гумаровна
Общая информация
Депутат Государственной думы РФ седьмого созыва
Родилась в г. Зеленодольск ТАССР.
Образование:
Окончила Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина по специальности «экономическая кибернетика»(1991 г.), Институт бизнеса и делового администрирования при Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «МВА, маркетинг и управление продажами» (2006 г.).
Трудовая деятельность:
С 1992 г. — экономист по договорной и претензионной работе в ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро».
1992 — 1999 гг. — главный специалист, заведующий отделом экономики, финансового анализа и прогнозирования, заведующий отделом маркетинга и инвестиционной политики в администрации Зеленодольского района и г. Зеленодольска.
1999 — 2000 гг. — заместитель директора Центра экономических и социальных исследований РТ при Кабинете Министров РТ.
2000 — 2002 гг. — заместитель председателя Госкомстата — территориального органа Госкомстата России, г. Казань.
2002 — 2005 гг. — директор Департамента лизинга ОАО «КАМАЗ».
2005 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО «Лизинговая компания КАМАЗ», директор по лизингу и развитию продаж ОАО «КАМАЗ» — директор Департамента развития финансового сервиса.
С декабря 2011 г. — депутат Государственной думы РФ шестого созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета ГД по промышленности.
С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.
Награждена медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За служение Кузбассу», «За заслуги перед городом Набережные Челны», знаком Международной награды «Объединенная Европа».
Заслуженный экономист РТ.
Лауреат конкурса «Руководитель года — 2005» в номинации «За повышение конкурентоспособности».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1
- Телефон: +7(495) 692-62-66
- Email: stateduma@duma.gov.ru
Дата последнего обновления: 03.06.2018