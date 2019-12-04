Министр промышленности Турции Варанк считает нужным увеличить товарооборот с Татарстаном до $1 млрд

Фото: пресс-служба президента РТ

Министр промышленности и технологий Мустафа Варанк считает нужным увеличить товарооборот между Турцией и Татарстаном до $1 млрд. Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым в Губернаторском дворце казанского Кремля.

«Думаю, что 400 миллионов долларов — это не предел, которого мы можем достичь к концу текущего года. Но у нас были и более высокие показатели. Поэтому совместную работу должны проводить в таких отраслях, как нефтехимия, машиностроение, автомобилестроение. Потенциал в этих сферах может предоставить нам новые возможности», — отметил Варанк.

Кроме того, он обратил внимание на то, что товарооборот между Россией и Турцией достиг максимального показателя за последние 5 лет — $27 млрд. «Руководители наших стран поставили цель — достичь товарооборота в 100 млрд долларов. И мы должны приложить для этого все усилия», — подчеркнул министр.

В свою очередь, Рустам Минниханов отметил, что на сегодняшний день у Татарстана и Турции достаточно возможностей для развития бизнес-связей. Он предложил активнее использовать имеющийся экономический потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества, передает пресс-служба президента РТ.