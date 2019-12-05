Загитова, Валиева и непобедимое трио «Хрустального»: в Италии стартует финал Гран-при

Сегодня в итальянском Турине стартует финал Гран-при по фигурному катанию. Наибольшая конкуренция ожидается среди одиночниц (и прежде всего среди россиянок, впервые в истории выигравших все этапы серии для одной страны), наименьшая — в соревновании танцоров. Подробнее — в превью турнира от «Реального времени».

Предсказуемый исход женского финала



Лишний раз говорить о женском финале не стоит. Очевидно, что за места на пьедестале поборются Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова, которым окажет посильное сопротивление японка Рика Кихира. Любители фигурного катания с удовольствием понаблюдают за очередным выходом на лед Алины Загитовой, новые программы у нее просто шикарные. Жаль, что на соревнованиях этого сезона болельщики гарантированно увидят их еще только на чемпионате России. С другой стороны, можно будет смело оставлять обе программы на следующий сезон, поскольку у них не будет вариантов примелькаться и приесться зрителям.

Кроме того, поделюсь собственными ощущениями от коротких программ двух финалисток. Лично у меня «кровь из ушей» при прослушивании музыкального сопровождения у Рики Кихиры и «кровь из глаз» при просмотре нервно-паралитических движений Брэди Теннел. Как ни хотелось видеть в финале вместо Теннел любую другую участницу, хоть Мэрайю Белл или Сатоко Мияхару — увы… Причем по итогам финала Теннел может разочаровать не только автора статьи, но и любого нейтрального любителя фигурного катания. Ее выступление в Польше, которое проходило параллельно с последним шестым этапом Гран-при в Японии, выглядело ужасно. Теннел оказалась совершенно не в форме, завалив большинство прыжков, как будто сама уже не верила в свое попадание в финал и готовилась выйти на новый пик формы в конце января, чтобы успешно выступить на чемпионате США и отобраться на ЧМ. А тут конкурентки своими неудачами расчистили ей место в финале ГП.

Если американке неслыханно повезло, то вот ее соотечественнику Джейсону Брауну — наоборот. Он также вызывает неоднозначные эмоции, «фанатом» его катания является, к примеру, Алексей Ягудин, подчеркивающий, что не может находиться в элите фигурист без четверных прыжков. Браун, делающий ставку на чистоту проката, артистизм и скольжение, в итоге провалил короткую программу на Гран-при Японии, после чего финальная шестерка у мужчин приняла какие-то полумистические формы.

На финал мог претендовать россиянин Макар Игнатов (на фото), но ему совершенно непреднамеренно помешал Сергей Воронов, великолепно откатавший на Гран-при Японии и ставший там третьим. Фото instagram.com/makar_ignatov

Сейчас у мужчин не просто «место под солнцем» — там целый «жилой массив»

Есть два фаворита, Юдзуру Ханю и Нейтан Чен, которые и будут бороться за первенство. На третье место с равным правом могут претендовать россияне Александр Самарин и Дмитрий Алиев, Кевин Аймоз из Франции и китаец Цзинь Боян. Появление последнего в финале еще неожиданнее, чем у Теннел. Китаец набрал 20 очков, столько же, сколько, допустим, Нам Нгуен из Канады, но опередил его по дополнительным показателям. У Бояна есть победа на этапе в Китае, которая нивелировала его страшный провал на другом этапе, где он был лишь шестым. На финал мог претендовать россиянин Макар Игнатов, но ему совершенно непреднамеренно помешал Сергей Воронов, великолепно откатавший на Гран-при Японии и ставший там третьим. Впрочем, попадание в финальную шестерку Аймоза — это дополнительный повод для радости болельщикам фигурного катания. Иначе соревновательный фон финала свелся бы к борьбе представителей пяти суперсборных — Китая, Японии, Канады, США и России. Причем это касается и юниорского финала.

Независимо от исходов финала, можно порадоваться за российских одиночников. Без Михаила Коляды, не заявившегося на Гран-при из-за травмы, без стабильно нестабильного Максима Ковтуна мы, казалось, исключались из борьбы за финал. А тут нарисовались сразу двое, плюс «мерцал» третий Игнатов. Это очень неплохая перспектива на чемпионат Европы, где с уходом из спорта Хавьера Фернандеса образовалось не просто место под солнцем, а целый жилой массив — захватывай не хочу.

То самое место под солнцем, которого нам так не хватало после неожиданной и не оправданной развитием мужского фигурного катания в стране бронзы Артура Гачинского на ЧМ-2011. С тех пор места на пьедестале почета на чемпионатах мира россиянам не доставалось буквально до ЧМ-2018, когда Михаил Коляда стал «лучшим из худших» после Чена и Шомы Уно. Сейчас Уно и Боян находятся на спаде карьеры, и в борьбе за бронзу на ЧМ у россиян будет только один реальный конкурент — Винсент Чжоу из США. Повоюем…

Прежде всего, мы делаем ставку на уже громко заявившую о себе Камилу Валиеву. Фото instagram.com/kamilavalieva26

А вот и Казань в финале

Если посмотреть на ситуацию в танцах, то создается впечатление, что там вообще не было борьбы за попадание в финал. Максимальное количество очков набрали фавориты сезона — Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции и россияне Виктория Синицына и Никита Кацалапов. По 28 очков у Пайпер Джиллз и Поля Пуарье из Канады и американцев Мэдисон Хаббел и Захари Донохью. Еще два участника финала набрали по 26 очков: Мэдисон Чок и Эван Бейтс из США и россияне Александра Степанова и Иван Букин.

Стоит отметить также участников юниорского финала Гран-при, поскольку среди них сразу три воспитанника казанской школы фигурного катания. Прежде всего, мы делаем ставку на уже громко заявившую о себе Камилу Валиеву. Она выиграла два этапа юниорского Гран-при, выйдя в финал этих соревнований с первого места.

В парном катании выступят сразу два уроженца, точнее уроженки, Казани. Это Юлия Артемьева, которая переехала в Пермь, в знаменитую школу тренерского семейства Тюковых. Сейчас она выступает с Михаилом Назарычевым, выиграв и этап юниорского Гран-при, и один из этапов Кубка России. А Диана Мухаметзянова в паре с Ильей Мироновым представляет нынче Москву.

Нет претензий только к Александре Шарлоттте Ульрике Марьям Вирджинии, если коротко, Александре оф Ганновер. Вот как раз ей фигурное катание ни к чему, поскольку это принцесса, внучка принца Монако Альбера II. Фото oggi.it

Слабеющая Европа

Нынешний сезон в очередной раз доказывает скудость и слабость современного фигурного катания в Старом Свете. Почти никого не осталось в числе звезд у чехов и немцев, а ведь это великие некогда сборные Чехословакии и ГДР. Те же чехословаки на протяжении пяти десятков лет входили в элиту мужского фигурного катания. Сейчас даже трудно представить, что представители именно этой страны учили фигурному катанию… россиян. А последним успехом немецкого фигурного катания остается олимпийская победа в 2018-м украинки Алены Савченко и француза Бруно Массо. Достижением можно называть выход в финал нынешнего юниорского Гран-при пары Анники Хокке и Роберта Кункеля. Анника в прошлом сезоне выступала на Олимпиаде вместе с Рубеном Бломмертом, который старше ее на восемь лет. Сейчас она выступает с практически ровесником Кункелем, а экс-бельгиец Бломмерт скатывает пару с россиянкой Еленой Павловой. В одиночном катании в Германии подрастает еще один «новый немец» Никита Старостин. Такое вот сейчас катание Германии.

При этом нельзя сказать, что в Европе не идут в фигурное катание. Идут, но не остаются, как остаются во многих других видах спорта. Это подтверждают, например, итоги Европейских юношеских олимпийских фестивалей — единственного юниорского турнира, на котором выступают представители Старого Света. Из 29 участниц соревнований 2016 года, в которых победила Анна Щербакова, сейчас остались только девять. Из 21 участницы юношеской Олимпиады 2017 года в строю только шестеро, в том числе и победительница Алина Загитова. 30 участниц было в 2015-м году, а остались только Кучвальска из Латвии, немка Дастич, француженка Серна, россиянка Галустян, выступающая за Армению, бельгийка Луна Хендрикс. Анна Душкова из Чехии перешла в парное катание… Вспомнить именно об этом юношеском олимпийском фестивале заставили удивительные факты прошлого. Ведь именно на нем испанец Фернандес финишировал четвертым, финка Сусанна Пойкио была пятой, грузинка Елена Гедеванишвили становилась седьмой, как и чех Михал Бржезина.

Вопрос — куда девались остальные? Нет претензий только к Александре Шарлоттте Ульрике Марьям Вирджинии — если коротко, Александре оф Ганновер. Вот как раз ей фигурное катание ни к чему, поскольку это принцесса, внучка принца Монако Альбера II. Да и нет смысла царственной особе пребывать в виде спорта, в котором уже есть три принцессы — Косторная, Трусова и Щербакова, плюс Загитова, которая в текущем сезоне ненадолго перейдет в положение английской королевы: царствуя, но не правя…

