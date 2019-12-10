Анатолий Чуманский: «Общественное благо часто эфемерно и политизируемо»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени», часть 11-я
Анатолий Чуманский родился в Люберцах 23 марта 1988 года, окончил Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Несколько лет работал инженером-программистом в компании EPAM Russia. Занимал должность управляющего проектами в «Сбербанк-Технологиях», в 2016 году перешел в головную структуру — ПАО «Сбербанк». Разработчик авторского курса по критическому мышлению при РЭУ им. Г.В. Плеханова. В спецпроекте «Реального времени» он рассуждает о покушениях на Александра II и Петра Столыпина, «великом пятикнижии» Достоевского и думает над тем, какой вопрос хотел бы задать Сергею Собянину.
Анатолий Чуманский, 31 год, руководитель Департамента интегрированного риск-менеджмента ПАО «Сбербанк», победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 года. На конкурсе представлял Москву.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Сделал бы неуспешными покушения на Александра II и Петра Столыпина — эти убийства имели трагические последствия для истории России.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Воспитывать возможно только личным примером, и все силы должны быть брошены на то, чтобы менять к лучшему самого себя. Тогда у детей будет правильный ориентир. А все остальное они сделают сами, с минимальной помощью.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Сложно говорить о поступке, в целом мне хотелось бы прожить честную жизнь, наполненную высокой требовательностью к самому себе и терпимостью к окружающим. Это совсем непросто.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Решение завести ребенка.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Триумф отечественной космической программы под руководством Сергея Королева.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Ни при каких. Благо конкретного человека осязаемо и объективно, «общественное благо» часто эфемерно и политизируемо.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— «Великое пятикнижие» Достоевского: «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Идиот», «Подросток» и «Бесы». Это позволит оставаться человеком при любом уровне властных полномочий и в жизненных ситуациях любой сложности.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Как сделать так, чтобы люди эмигрировали из Лондона в Москву, а не наоборот?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Мир, где нет насилия, лени и лжи.
- Что такое истина для вас?
— Стремление к истине = стремление к честности с самим собой.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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