«После того случая все поменялось» — скорая помощь Иннополиса за год приняла почти 1000 вызовов

Скорая помощь Иннополиса в среднем обрабатывает 15—17 вызовов в неделю

Прошел год со дня трагической смерти в Иннополисе, когда 35-летний преподаватель университета Денис Хлякин скончался потому, что к нему долго ехала скорая из Казани. Больного слишком поздно госпитализировали в современный многофункциональный медицинский центр — казанскую горбольницу № 7. Случай вызвал широкий резонанс, жители IT-города были возмущены тем, что лишены возможности получать неотложную медицинскую помощь своевременно. Тогда министр здравоохранения РТ Марат Садыков заявил, что в Иннополисе появится филиал станции скорой помощи, а пациентов в тяжелом состоянии будут доставлять в казанские медучреждения. «Реальное время» проверило, что изменилось за год после скандала в системе медпомощи «умного города» — первого российского города для IT-специалистов.

Скорая не только для Иннополиса



Смерть молодого преподавателя университета повергла город в такой шок, что реакция последовала незамедлительно.

— Буквально сразу после того случая все поменялось, — рассказала «Реальному времени» жительница Иннополиса Ирина Тиличеева. — Во-первых, сменилось руководство медицинского центра. Во-вторых, в центре стало больше специалистов и появилась собственная станция скорой помощи. Самой, правда, пользоваться их услугами не приходилось, но изменения-то налицо!



— Сам не вызывал неотложку, но на улицах эту машину видел, — подтвердил факт хорошей работы скорой сотрудник компании-резидента на условиях анонимности. — А знакомые мне говорили, что по вызову быстро приезжают.

Медики в «умном городе» рассказали, как теперь работает неотложка в Иннополисе. В системе произошли кардинальные изменения.

— С 8 часов утра 1 января 2019 года в Иннополисе начала круглосуточно работать бригада скорой помощи, — сообщил «Реальному времени» главврач Казанской станции скорой медицинской помощи Фарид Галяутдинов. — Полностью укомплектованный всем необходимым оборудованием автомобиль класса «С» нам подарил город Иннополис, за что мы очень благодарны.

Скорая помощь Иннополиса в среднем обрабатывает 15—17 вызовов в неделю, то есть за год местная «неотложка» получает от 780 до 884 вызовов. По словам Галяутдинова, в медицинском центре Иннополиса для скорой выделили отдельное помещение, там же есть кабинет, где проводится амбулаторный осмотр больных по самообращениям.

— Если пациентам необходима госпитализация, взрослых доставляют в казанскую горбольницу №7, структурным подразделением которой является медицинский центр Иннополиса, детей — в ДРКБ, а рожениц — в дежурные роддома Казани, — уточнил он. — В среднем эта бригада обслуживает три-четыре вызова в сутки, но иногда их количество доходило до семи. Проблем за время работы скорой в Иннополисе не возникало. Жители удовлетворены ее работой, в течение года не поступило ни одной жалобы.

Главврач казанской скорой также пояснил, что по нормативу одна бригада медиков должна обслуживать 10 тысяч населения, поэтому «радиус действия» бригады, которая дежурит в медицинском центре Иннополиса — 20 километров, так что здешняя скорая обслуживает также местный спорткомплекс и ездит на вызовы в ближайшие деревни. Когда бригада доставляет пациента в Казань, а также во время утренней пересменки в Иннополис направляют медиков из поселка Юдино.

«Умный город» без самого необходимого

Вопрос о необходимости в городе высоких технологий круглосуточной медицинской службы, в принципе, даже возникать не должен — это нечто само собой разумеющееся. Однако о том, что в Иннополисе ее нет, заговорили лишь после ЧП: не в глухой тайге, а в городе будущего пациенту своевременно не провели полноценное обследование, не поставили диагноз и с полусуточным опозданием доставили его в клинику, где это можно было сделать.

Проверка татарстанского Минздрава показала, что диагноз у преподавателя был смертельным. Фото vk.com

Проверка татарстанского Минздрава показала, что диагноз у преподавателя был смертельным: разрыв аневризмы брюшной аорты шансов на выживание практически не оставляет. Однако взбудораженные его смертью жители Иннополиса выложили в соцсети «истории болезней», в которых из-за отсутствия скорой помощи жизнь пациентов висела на волоске, и лишь чудом все закончилось хорошо.

«Этот сервис — один из критически важных!»

— Город действительно подарил Казанской станции скорой помощи специальный автомобиль, — подтвердил «Реальному времени» мэр Иннополиса Руслан Шагалеев. — В современном городе должна быть собственная карета скорой помощи. Этот сервис — один из критически важных элементов инфраструктуры!

По словам Шагалеева, сейчас с медпомощью, в том числе неотложной, в Иннополисе все в порядке:

— Медициной занимаются три оператора: поликлиническую помощь взрослым оказывает 7-я горбольница Казани, детям — ДРКБ, услугу скорой помощи — станция скорой помощи Казани. Последняя обслуживает не только город, но и окрестные сельские поселения, а также участок трассы М-7 — один из объектов постоянного пристального внимания.

Мэр Иннополиса подчеркнул, что появление своей бригады скорой в Иннополисе имеет для обслуживания М-7 особое значение, так как Верхнеуслонская ЦРБ находится далеко — на другом конце района, и наличие неотложки очень важно и для района, и для республики в целом.

— Нареканий по поводу работы скорой помощи, по моим данным, практически нет, но мы ведем плановую работу над тем, чтобы увеличить количество специалистов и время приема узких специалистов, — сказал Руслан Шагалеев.

Мэр Иннополиса подчеркнул, что появление своей бригады скорой в Иннополисе имеет для обслуживания М-7 особое значение. Фото nno-clinic.ru