В Москве представили издание перевода смыслов Корана на татарском языке

В Москве в Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ состоялась первая официальная презентация перевода смыслов Корана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә», которую подготовил ДУМ РТ.

Данная работа является первым в истории ДУМ РТ собственным переводом смыслов Корана, который издан в рамках года толкования Корана. При подготовке издания были использованы тафсиры на татарском и старотатарском языках.

Отмечается, что особенностью этого перевода Корана является точная передача текста Священного писания на татарском языке, это позволило максимально близко передать синтаксическую конструкцию и лексический состав подлинника и исключить возможности для кривотолков.

Для удобства облегчения понимания смыслов текст дополнен комментариями, обособленными скобками от дословного перевода.

Кроме того, вторая очередь переводов смыслов Корана подготовлена Духовным управлением мусульман РТ на русском языке, передает пресс-служба ДУМ РТ.

Ранее сообщалось, что до конца года ДУМ РТ подготовит аудиодиски перевода смыслов Корана на татарском языке.

