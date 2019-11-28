В Уфе открыли мемориальную доску «Красному Паше» Кариму Хакимову

Сегодня в Уфе состоялось открытие мемориальной доски советскому дипломату Кариму Хакимову.

Памятная табличка установлена на стене здания Российского исламского университета ЦДУМ России. До революции здесь располагалось медресе «Галия», в котором обучался будущий дипломат.

В церемонии открытия принимали участие религиозные деятели России, зарубежные дипломаты, чиновники, общественники и родственники Хакимова. Мероприятие проходило в рамках заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», которое проводится в эти дни в Уфе.



После прочтения Корана верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин отметил, что в этом медресе учились выдающиеся государственные и культурные деятели России, в числе которых был Хакимов.

«Светлой памяти дипломата посвящена эта доска. Отрадно, что его имя помнят в Саудовской Аравии, Йемене и других странах мусульманского мира», — передает слова Таджуддина корреспондент «Реального времени».

Карим Хакимов внес значительный вклад в установление отношений между Советской Республикой и мусульманским Востоком. В 1937 году был арестован, а через год расстрелян. В честь него поставлен спектакль «Красный Паша», написаны книги, снимается документальный фильм. В Башкирии ежегодно проходит конференция «Хакимовские чтения».