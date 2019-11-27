Эль-Кукуй против Орла: попытка номер пять

Бой Фергюсона и Хабиба наконец-то состоится?

Накануне стала известна дата боя, которого ждут очень давно. 18 апреля 2020 года в Бруклине Тони Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов должны будут выявить сильнейшего в легком весе. Но пока соперники не выйдут в октагон, обольщаться не стоит. Подписание контрактов для Эль-Кукуя («сказочное чудовище» — прозвище Фергюсона) и Орла пока только формальность, а их поединок срывался уже четыре раза. О том, почему Тони и Хабиб подставляли друг друга ранее, но не имеют права сделать это сейчас, а также почему этот бой может стать величайшим в истории MMA, — в материале «Реального времени».

Как Хабиб победил Порье и Бузову

7 сентября этого года Хабиб Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу на высшем уровне, легко разобравшись с Дастином Порье и получив рекордный гонорар за карьеру — порядка 6 миллионов долларов. Еще до боя президент UFC Дэйна Уайт пообещал, что победитель этого поединка обязательно встретится с Тони Фергюсоном — пожалуй, самым опасным соперником для Хабиба из всех возможных.

Когда Орел собирался драться с Конором Макгрегором, ситуация в мире единоборств была совсем другая — Хабиба уважали, но большинство все равно имело право считать его выскочкой. Конор же был на пике популярности после супергромкой победы над Жозе Альдо и двухсерийного противостояния с Нэйтом Диасом (за поражением последовала победа). Осенью 2016-го российский боец после очередной своей победы надел на голову папаху и впервые назвал Макгрегора «цыпленком». Словесная война между бойцами продолжалась еще почти два года, затем ирландец кинул стул в автобус, в котором ехал Хабиб, а в октябре 2018-го они наконец-то подрались. Нурмагомедов одержал нетрудную победу и стал настоящей звездой мирового уровня. После боя с Порье уроженец Дагестана обошел в российском сегменте Instagram Ольгу Бузову, количество подписчиков которой казалось недосягаемым — 16 миллионов. Орел замахнулся на 18 миллионов и легко достиг этой отметки.

Хабиба можно любить или не любить, но нельзя не признавать, что сейчас он — суперзвезда. Не любят его в основном за высказывания и поведение, а также за то, что он игнорирует российский флаг после своих побед, делая акцент на любимой папахе, подчеркивая откуда он родом. Хотя после каждого своего успеха в компании с отцом он непременно встречается с Владимиром Путиным.

— Я представитель горного народа. Вы часто видите меня в папахе, но я ношу ее не для красоты. Папаху у нас надевают те, кто знает, что такое честь. Сегодня я победил в честном бою, — заявил Нурмагомедов после поединка с Порье.



После каждого своего успеха в компании с отцом Хабиб непременно встречается с Владимиром Путиным. Фото kremlin.ru

«Кровавый король» Тони Фергюсон

Сразу после появления новости о дате проведения битвы Орла и Эль-Кукуя, британские букмекерские конторы опубликовали линию на бой, и она удивляет. Хабиб не просто фаворит, а явный фаворит, по их мнению. Коэффициент на его победу составляет 1.4. Поставив на выигрыш Фергюсона, можно получить почти в три раза больше — 2.9. Пожалуй, это тот случай, когда у поставивших на Тони кругленькую сумму есть шанс сорвать джек-пот. И сейчас мы объясним почему.

На момент проведения боя Тони Фергюсону будет уже 35 лет. Но для боев без правил это не возраст, американца нельзя считать «старичком». В MMA принято говорить в таких случаях об опыте. Тони, пожалуй, один из самых невезучих сильнейших бойцов на планете. Большую часть своей карьеры он выступает в легкой весовой категории, но так ни разу и не добрался до пояса UFC, будучи лишь временным чемпионом в 2017—2018 годах. Сейчас он и вовсе бывший временный чемпион. Но все это не потому, что он недостоин, а потому что ему действительно не везло — его бои часто срывались, а пояса разыгрывали другие. Последний раз он проигрывал в мае далекого 2012 года Майклу Джонсону.

При росте 180 сантиметров и весе 70 килограммов Тони имеет потрясающий размах рук — 193 сантиметра. Если сильной стороной Хабиба является борьба, то Фергюсон — это абсолютный универсал. Он обладает разносторонними базовыми навыками бойца и проводит довольно зрелищные поединки.

Из-за его кровавых битв UFC начало встраивать в свои видео предупреждения о сценах насилия и излишней жестокости. Сам Тони, кажется, глух и равнодушен к боли. Год назад он выложил в свой Instagram брутальное видео из операционной, где его руку наполняли железом.

Он ударно работает локтями (изуродовал ими большинство своих оппонентов), универсален в партере (свой путь в единоборствах начинал с вольной борьбы), у него шикарное джиу-джитсу и отличные навыки тайского бокса. Хабиб здорово расправляется с ударниками, но такого сильного оппонента у него еще не было.



Весной этого года появилась новость о том, что Тони нужна психиатрическая помощь, его долго обследовал медицинский корпус UFC. Бойцу начало казаться, что его хотят похитить инопланетяне, а в большинстве земных жителей он начал видеть врагов. Но все обошлось, шизофрения не подтвердилась, и летом он одержал победу над Дональдом «Ковбоем» Серроне. Однако, пожалуй, самый громкий бой Эль Кукуя последних лет состоялся в 2018 году на том же эвенте, на котором Хабиб задушил Конора. Сначала Фергюсон объявил о том, что полностью восстановился после операций на колене, а потом уже назвал имя соперника — ему предстояло сразиться с Энтони Петтисом. Во втором раунде Тони, побывав в нокдауне, смог восстановиться и переломить ход поединка. Бой был остановлен из-за перелома руки Петтиса, а Фергюсону присудили победу техническим нокаутом. Позже эта эпичная битва была официально признана «Лучшим боем года».

После поединка Эль-Кукуй не скрывал эмоций и плакал. Такое редко увидишь.



Ferguson brought to tears after earning the win. What a moment. #UFC229 pic.twitter.com/b9zSbtyQih — UFC (@ufc) 7 октября 2018 г.

Почему поединок срывался уже четыре раза?



Да, бой Фергюсона и Нурмагомедова словно проклят. Краткая хронология такая: весной 2015-го травмировался Хабиб, весной 2016-го — уже Тони, весной 2017-го россиянина госпитализировали из-за сгонки веса, а весной 2018-го Фергюсон споткнулся о кабельный провод после пресс-конференции и порвал крестообразные связки.

— Я больше никогда не буду организовывать бой между Хабибом и Тони, — заявил весной прошлого года Дэйна Уайт в интервью ESPN. И хитро улыбнулся.

Кстати, когда бой сорвался в четвертый раз, Нурмагомедов проводил свой первый титульный поединок в карьере. Эл Яквинта стал легкой добычей, весь мир смотрел то противостояние с досадой, так как ничто не могло заменить афиши Хабиб — Тони.

Любопытно, что у бойцов даже одинаковые победные серии в UFC — по 12 выигрышей на сегодняшний день. При всем при этом, повторимся, американец в этих боях не проводил ни одного титульного боя, имея лишь временное чемпионство.

Следующий — Гэтжи. Мэйвезер подождет?

Всю прошлую неделю мир единоборств обсуждал совсем другую новость, связанную с Хабибом. Непобедимый боксер Флойд Мэйвезер объявил о возобновлении карьеры и дал понять, что зимой хочет провести супербой с одной из звезд MMA. Летом 2017-го он уже побеждал Конора Макгрегора — теперь дело за Нурмагомедовым. Официального подтверждения громкой афиши не последовало, а когда накануне появилась новость о бое Тони с Хабибом в апреле 2020-го, предварительно стал известен и следующий соперник для победителя этого долгожданного поединка.

— Выйдет ли победитель боя Нурмагомедов — Фергюсон на Джастина Гэтжи? 100%, — написал в своем «Твиттере» менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз.

Победитель боя Нурмагомедов — Фергюсон выйдет на Джастина Гэтжи. Фото sportsdaily.ru

В свою очередь, отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов в своем Instagram опубликовал такую запись:

— Мы подписали контракт [с Фергюсоном] и движемся к цели, чтобы стать лучшими вне зависимости от весовой категории. И этот бой как никогда подходит к тому, чтобы стать лучшим. Оба идут на встречных курсах, и хочу сказать, что в UFC никогда не встречались бойцы, у которых было бы 12 побед подряд. Это бой мечты для всех фанатов смешанных единоборств. Мы сделаем все зависящее от нас, чтобы принести победу нашим болельщикам и России, а результат за Всевышним.

Мир MMA к новости о пятой попытке боя между Фергюсоном и Нурмагомедовым пока относится с осторожностью. Безусловно, сам факт появления афиши внушает оптимизм и надежду, что будущей весной ничего не случится и бойцы доберутся-таки до октагона. Но до поединка еще почти пять месяцев и произойти может что угодно. Пока что остается только считать то, из-за кого из бойцов отменяли этот поединок. И здесь равенство — 2:2. Кажется, что если бой не состоится в апреле, то не состоится уже никогда, и проигравшим можно будет признать того, по чьей вине сорвется встреча. Но это пессимистические расклады, о которых думать пока не хочется. Эль-Кукуй и Орел просто обязаны наконец-то выйти в клетку и выявить сильнейшего — мир MMA (да и просто мир) это заслужил.