Эль-Кукуй против Орла: попытка номер пять

7 сентября этого года Хабиб Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу на высшем уровне, легко разобравшись с Дастином Порье и получив рекордный гонорар за карьеру — порядка 6 миллионов долларов. Еще до боя президент UFC Дэйна Уайт пообещал, что победитель этого поединка обязательно встретится с Тони Фергюсоном — пожалуй, самым опасным соперником для Хабиба из всех возможных.

Когда Орел собирался драться с Конором Макгрегором, ситуация в мире единоборств была совсем другая — Хабиба уважали, но большинство все равно имело право считать его выскочкой. Конор же был на пике популярности после супергромкой победы над Жозе Альдо и двухсерийного противостояния с Нэйтом Диасом (за поражением последовала победа). Осенью 2016-го российский боец после очередной своей победы надел на голову папаху и впервые назвал Макгрегора «цыпленком». Словесная война между бойцами продолжалась еще почти два года, затем ирландец кинул стул в автобус, в котором ехал Хабиб, а в октябре 2018-го они наконец-то подрались. Нурмагомедов одержал нетрудную победу и стал настоящей звездой мирового уровня. После боя с Порье уроженец Дагестана обошел в российском сегменте Instagram Ольгу Бузову, количество подписчиков которой казалось недосягаемым — 16 миллионов. Орел замахнулся на 18 миллионов и легко достиг этой отметки.

Хабиба можно любить или не любить, но нельзя не признавать, что сейчас он — суперзвезда. Не любят его в основном за высказывания и поведение, а также за то, что он игнорирует российский флаг после своих побед, делая акцент на любимой папахе, подчеркивая откуда он родом. Хотя после каждого своего успеха в компании с отцом он непременно встречается с Владимиром Путиным.

— Я представитель горного народа. Вы часто видите меня в папахе, но я ношу ее не для красоты. Папаху у нас надевают те, кто знает, что такое честь. Сегодня я победил в честном бою, — заявил Нурмагомедов после поединка с Порье.



Сразу после появления новости о дате проведения битвы Орла и Эль-Кукуя, британские букмекерские конторы опубликовали линию на бой, и она удивляет. Хабиб не просто фаворит, а явный фаворит, по их мнению. Коэффициент на его победу составляет 1.4. Поставив на выигрыш Фергюсона, можно получить почти в три раза больше — 2.9. Пожалуй, это тот случай, когда у поставивших на Тони кругленькую сумму есть шанс сорвать джек-пот. И сейчас мы объясним почему.

На момент проведения боя Тони Фергюсону будет уже 35 лет. Но для боев без правил это не возраст, американца нельзя считать «старичком». В MMA принято говорить в таких случаях об опыте. Тони, пожалуй, один из самых невезучих сильнейших бойцов на планете. Большую часть своей карьеры он выступает в легкой весовой категории, но так ни разу и не добрался до пояса UFC, будучи лишь временным чемпионом в 2017—2018 годах. Сейчас он и вовсе бывший временный чемпион. Но все это не потому, что он недостоин, а потому что ему действительно не везло — его бои часто срывались, а пояса разыгрывали другие. Последний раз он проигрывал в мае далекого 2012 года Майклу Джонсону.

При росте 180 сантиметров и весе 70 килограммов Тони имеет потрясающий размах рук — 193 сантиметра. Если сильной стороной Хабиба является борьба, то Фергюсон — это абсолютный универсал. Он обладает разносторонними базовыми навыками бойца и проводит довольно зрелищные поединки.

Из-за его кровавых битв UFC начало встраивать в свои видео предупреждения о сценах насилия и излишней жестокости. Сам Тони, кажется, глух и равнодушен к боли. Год назад он выложил в свой Instagram брутальное видео из операционной, где его руку наполняли железом.

Он ударно работает локтями (изуродовал ими большинство своих оппонентов), универсален в партере (свой путь в единоборствах начинал с вольной борьбы), у него шикарное джиу-джитсу и отличные навыки тайского бокса. Хабиб здорово расправляется с ударниками, но такого сильного оппонента у него еще не было.



Весной этого года появилась новость о том, что Тони нужна психиатрическая помощь, его долго обследовал медицинский корпус UFC. Бойцу начало казаться, что его хотят похитить инопланетяне, а в большинстве земных жителей он начал видеть врагов. Но все обошлось, шизофрения не подтвердилась, и летом он одержал победу над Дональдом «Ковбоем» Серроне. Однако, пожалуй, самый громкий бой Эль Кукуя последних лет состоялся в 2018 году на том же эвенте, на котором Хабиб задушил Конора. Сначала Фергюсон объявил о том, что полностью восстановился после операций на колене, а потом уже назвал имя соперника — ему предстояло сразиться с Энтони Петтисом. Во втором раунде Тони, побывав в нокдауне, смог восстановиться и переломить ход поединка. Бой был остановлен из-за перелома руки Петтиса, а Фергюсону присудили победу техническим нокаутом. Позже эта эпичная битва была официально признана «Лучшим боем года».

После поединка Эль-Кукуй не скрывал эмоций и плакал. Такое редко увидишь.



Ferguson brought to tears after earning the win. What a moment. #UFC229 pic.twitter.com/b9zSbtyQih