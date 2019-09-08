Хабиб не заметил Порье и ждет Фергюсона

28-я победа Нурмагомедова

Как и ожидалось, российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов успешно защитил пояс и одержал очередную победу. Американец Дастин Порье не доставил ему много хлопот, хотя некоторые шансы по ходу поединка имел. О том, как Хабибу в очередной раз удалось диктовать условия сопернику, почему он снова выпрыгнул из «клетки» сразу после победы и что ждет Орла теперь, — в материале «Реального времени».

Эмираты должны обосноваться на карте UFC прочно и надолго

Впервые самый известный промоушен смешанных единоборств проводил бои в Объединенных Арабских Эмиратах еще в 2010 году. Тот опыт был признан печальным, так как не вызвал должного интереса, хотя под турнир UFC 112 впервые в истории организации построили специальный стадион на открытом воздухе. Местом проведения был выбран искусственный остров Яс. Затем UFC сделала еще одну попытку, которая завершилась настоящим крахом: в 2014-м на арену, рассчитанную на 25 тысяч зрителей, не собралось даже и трети.

В этом году ситуация изменилась: Эмираты теперь важнейший туристический центр, который способен удовлетворить потребности UFC. На бой Хабиба с Порье билеты были раскуплены буквально за пару дней, цена их при этом составляла от 50 до 20 тысяч евро. В итоге в день боя на 13-тысячной арене в Абу-Даби был аншлаг, организаторы в спешном порядке организовали дополнительные пару сотен мест. Очевидно, что на ОАЭ у главного мирового промоушена смешанных единоборств очень серьезные планы, так что пятилетней паузы не будет точно. Здесь давно проходят клубный чемпионат мира по футболу, один из этапов Гран-при «Формулы-1», а также известный казанцам Red Bull Race.

— Группа поддержки у Хабиба тут большая, я бы даже сказал, очень большая, — рассказал накануне боя в интервью «Реальному времени» татарстанский боец Ринат Фахретдинов, который полетел в Абу-Даби. — За него приехали поболеть не только из России, но и из Азербайджана, Казахстана, других стран. Людей собралось очень много, вы даже не представляете сколько. Ажиотаж вокруг поединка тоже на уровне. Но я думаю, что в день боя Абу-Даби превратится в фанатский сектор Хабиба. Я живу в соседней с бойцами гостинице.

Освистанный Порье

Нурмагомедов был очевидным фаворитом боя — букмекеры давали коэффициент на его победу в районе 1,2. До поединка на его счету было 27 побед, в которых он ни разу не позволял сопернику перевести себя в нокдаун. Совсем недавно отец Хабиба и его личный тренер Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын проведет еще три боя, чтобы завершить карьеру с удивительным показателем побед и поражений: 30 — 0.

Соперник россиянина — 30-летний боец из Луизианы Дастин Порье начал свою карьеру довольно поздно. На любительском уровне он выстрелил в 20 лет, при этом в UFC уже успел провести аж 22 боя. Он проигрывал Конору Макгрегору, которого год назад Хабиб без труда «задушил». Примерно ту же участь предсказывали Порье и в этом бою. На поединок он выходил довольно весело и задорно, под бодрую музыку, а перед самым выходом в октагон резко сделал движение к трибунам и поцеловал свою жену, сидящую в первом ряду. Арена в Абу-Даби действительно болела за Хабиба, поэтому Дастина прилично освистали.

Хабиб, как и всегда, появился на арене в папахе под привычную и трогательную композицию Сабины Саидовой «Мой Дагестан». Ринг-анонсер Брюс Баффер уже затянул свое «Ит-с-с-с тайм», когда Нурмагомедов получал последние установки на бой от отца. Весь первый раунд Хабиб разговаривал с папой, а Порье выглядел помехой под ногами, не создавая ничего особо серьезного. Россиянин довольно быстро перевел поединок в любимый партер, а под конец стартовой трехминутки нанес по сопернику пару весомых ударов, совершенно точно выиграв раунд.

Шанс у Порье неожиданно появился во втором отрезке. В тот момент, когда перевод в партер у Хабиба затянулся, Дастин неплохо попал в голову россиянину. На секунду показалось, что Нурмагомедов упадет, но он довольно быстро оклемался и снова перевел бой в партер, продолжая полное доминирование над соперником.

Хабиб снова легко навязал свой стиль, выбрался из затруднительного положения и в итоге легко «задушил» соперника. Фото ufc.com

— Порье — один из лучших в мире бойцов. Я ожидал такого сложного боя. Думаю, это было классное зрелище, — говорил на пресс-конференции после боя Хабиб.

Стоит отметить, что сразу бросалось в глаза взаимное уважение бойцов друг к другу. После поединка Хабиб надел футболку с портретом Дастина, а Порье — с портретом Нурмагомедова. Их затем продадут на специальном аукционе. Представить себе что-то подобное год назад после боя Хабиба и Конора даже немыслимо — там была ненависть.

Хабиб снова выпрыгнул из октагона. Теперь — к отцу

В третьем раунде сначала небольшое преимущество было на стороне Порье, но Хабиб снова легко навязал свой стиль, выбрался из затруднительного положения, организовал удобное для себя и в итоге легко «задушил» соперника. Сразу после того, как Порье три раза хлопнул ладонью, давая понять, что он сдается, Нурмагомедов привычным орлом вылетел из «клетки».

В прошлом году он устроил потасовку с командой Конора и потом был вынужден извиняться и получил нагоняи от отца, которого не пустили в США на тот бой. В этот раз папа Хабиба был рядом, и, по сути, это первый важный бой сына, на котором он присутствовал лично. Объятия отца и сына выглядели трогательно, стадион в Абу-Даби сходил с ума от победы кумира, а Дастин Порье в это время сел и тихонько заплакал. Затем он снова расплакался, когда давал интервью и рассказывал о том, что в ближайшее время будет много времени проводить с семьей.

Хабиб же произнес по-настоящему трогательную речь:

— Я представитель горного народа. Вы часто видите меня в папахе, но я ношу ее не для красоты. Папаху у нас надевают те, кто знает, что такое честь. Сегодня я победил в честном бою.

Чистое время боя в итоге составило 7 минут. Хабиб снова победил удушающим приемом, хотя впервые за долгое время соперник доставил ему проблемы в партере. Было очевидно, что, не добившись успеха в стойке во втором раунде, Порье бросил все силы на попытку провести удушающий прием в начале третьего. Нурмагомедову было непросто выбраться из такого положения, но он все равно это сделал с видимой легкостью и снова показал всему миру, кто самый сильный борец современности. Эта победа позволила Хабибу превзойти достижение Федора Емельяненко, который с 2001-го по 2010 год 27 раз подряд выигрывал свои поединки. У Нурмагомедова — 28, он ведет свою серию с 13 сентября 2008 года.

Главный вопрос: когда наконец подерутся Хабиб и Фергюсон?

Еще накануне боя президент UFC Дейна Уайт заявил, что в случае победы Хабиба его следующим соперником обязательно будет Тони Фергюсон. Его поединок с Нурмагомедовым срывался аж четыре раза: весной 2015-го травмировался Хабиб, весной 2016-го — уже Тони, весной 2017-го россиянина госпитализировали из-за сгонки веса, а весной 2018-го Фергюсон споткнулся о провод и порвал крестообразные связки.

Теоретически этот бой может пройти даже в этом году — в декабре на UFC 245. Однако более вероятным развитием событий видится снова весенний анонс. Что нужно сделать, чтобы поединок, который обещает стать самым зрелищным и ожидаемым в истории легкого веса, с пятой попытки все-таки состоялся, непонятно. Верить в удачу и в Хабиба, так как по многим раскладам он не будет фаворитом в бою. Настолько уж хорош Фергюсон, который обладает разносторонними базовыми навыками бойца и проводит довольно зрелищные поединки. Он ударно работает локтями, универсален в борьбе, у него шикарное джиу-джитсу. Хабиб здорово расправляется с ударниками, но такого сильного оппонента у него еще не было. Любопытно, что у бойцов даже одинаковые победные серии в UFC — по 12 выигрышей на сегодняшний день. При всем при этом американец в этих боях не проводил ни одного титульного боя, имея лишь временное чемпионство.

Сам Нурмагомедов на вопрос о будущем бое на пресс-конференции ответил в своем стиле, вспомнив о фастфуде:

— Мой следующий соперник? Двойной чизбургер с соком и стейком. Я хочу этого. Дайте мне несколько дней.