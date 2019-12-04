Дарья Сенькина: «Благодаря конкурсу «Лидеры России» я расширила масштаб мышления»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 7-я
Дарья Сенькина — потомственный железнодорожник, волонтер ЧМ-2018 и донор Областной клинической больницы №1. Родилась в Екатеринбурге, окончила кафедру «Связь» электротехнического факультета Уральского государственного университета путей сообщения. С 2009 года работает в Свердловском региональном центре связи ОАО «РЖД». Пришла на работу в должности электромеханика, потом перешла на инженерскую позицию, а затем возглавила производственно-технический отдел. Параллельно с этим 3 года руководила Объединенным советом молодежи Центральной станции связи — филиала «РЖД», а это — порядка 10 000 работников компании до 35 лет по всей стране. За это время команда совета развернула медиасеть для информирования и повышения вовлеченности молодых сотрудников. В сеть вошли сайт, корпоративное издание, аккаунты в социальных сетях. В рамках спецпроекта «Реального времени» специалист поделилась своими взглядами на настоящее и возможное будущее общества.
Дарья Сенькина, 32 года, начальник производственно-технического отдела Свердловского регионального центра Екатеринбургской дирекции связи Центральной станции связи — филиала ОАО «РЖД». Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018/2019 года. На конкурсе представляла Свердловскую область.
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Остерегаюсь идей о переписывании истории. История не терпит сослагательного наклонения. То, что произошло, можно оценивать, только находясь в контексте времени, окружения. Безусловно, в нашей истории очень много моментов, которые вызывают боль. Возможно, я бы хотела повлиять на период правления Николая II. Мне кажется, в этом историческом моменте заложен ключ, изменив который, можно было бы избежать Первой мировой войны, Гражданской войны и такой кровавой смены политического строя.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Уважение, способность воспринимать как взрослого и давать возможность изобретать, сочинять и придумывать.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Неоднократно думала об этом, но, наверное, ответить по-настоящему правдиво смогу в момент, когда это будет необходимо сделать. Пойти и защищать всеми доступными способами, делать максимально хорошо свою работу, независимо от страны проживания, оставаться патриотом.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Однозначно, участие в конкурсе открывает много возможностей. Во многом благодаря конкурсу я расширила круг общения, а следовательно, и масштаб мышления. Этот год еще запомнится через мой личный пример преодоления себя — 2 сентября мы с командой взошли на вершину Эльбруса, подобные испытания заставляют смотреть на барьеры по-другому.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Способность взять на себя ответственность за результат и последствия, которую продемонстрировал Сергей Павлович Королев со своим бессмертным «Луна — твердая».
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Очень хочется ответить «ни при каких», это первым приходит в голову. Но если включить рационализм, то думаю, что когда есть диалог, или если общественное благо в перспективе удовлетворит потребности и этой категории.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг
— «Война и мир» Льва Толстого, «Как люди думают?» Дмитрия Чернышева, «Спартак» Рафаэлло Джованьоли, «Гении и аутсайдеры» Малкольма Гладуэлла, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» Максима Батырева.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Нравится ли вам гулять по городу пешком?
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить
— Свободный от пространственных ограничений, открытый для изобретений, без войн и политических напряженностей, мир, где ценен разум, а не сила.
- Что такое истина для вас?
— Одна, не изменяемая под углами зрения, эмоциями и чужим воздействием. Истину нельзя понять двояко, она — база внутри сущности и неважно, приятна она нам или нет.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на 4 дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
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