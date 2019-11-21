Вербов хочет подготовить Михайлова-доигровщика для сборной, а футболист Башкиров наконец-то попал на волейбол
Как «Зенит-Казань» дома обыграл московское «Динамо»
Казанский волейбольный клуб в минувшее воскресенье провел один из самых ярких матчей в этом году. Победа в Новосибирске (3:2) позволила подопечным Алексея Вербова выйти в Финал четырех Кубка России, который состоится в конце декабря в Москве. До этого времени команде предстоит побороться еще за один трофей на клубном чемпионате мира в Бразилии и исправлять положение в Суперлиге, в которой «зенитовцы» на старте сезона потерпели два обидных поражения. Начинать восхождение пришлось в домашней игре с командой, которая до встречи в Казани шла на первом месте в турнирной таблице. О том, как «Зенит-Казань» не оставил шансов одному из лидеров сезона — московскому «Динамо», а также о том, что делал футболист «Рубина» Башкиров на волейболе, — в репортаже «Реального времени».
Деру — новый лидер «бело-голубых»
Московское «Динамо» выиграло пять стартовых матчей Суперлиги из пяти и возглавило турнирную таблицу. К такому развитию событий располагал в первую очередь календарь столичного клуба. По сути, свой первый по-настоящему серьезный матч против топ-соперника подопечные Константина Брянского проводили накануне в Казани.
В составе клуба год назад случилась глобальная перестройка прямо по ходу сезона. Тогда из новокуйбышевской «Новы» в столицу переехали и Брянский, и целый ряд игроков. Все это привело к тому, что в команде создалась не самая здоровая обстановка, и этим летом часть волейболистов покинула московский коллектив — некоторые из ушедших всю свою карьеру играли только за динамовцев. По задумке руководства, именно предстоящий сезон должен принести плоды прошлогодней кадровой революции.
Особенно здорово в нынешний коллектив вписался легионер Сэм Деру, который сейчас входит в топ-5 бомбардиров Суперлиги (к примеру, диагональный казанцев Цветан Соколов лишь на 11-м месте, а Эрвин Нгапет — на 26-м). Удивительно, но бельгиец не должен был играть в «Динамо», так как летом клуб сделал ставку на американского доигровщика Тэйлора Сандера. Однако тот получил тяжелейшую травму в одной из игр за сборную США и пропускает нынешний сезон практически полностью. Деру в Москве явно пришелся ко двору — волейболист, помимо уверенной игры почти во всех компонентах, излучает позитив и благотворно влияет на своих одноклубников, это заметно сразу.
Изматывающая неделя «Зенита» как шанс для «Динамо»
Перед игрой в Казани диагональный московского клуба Романас Шкулявичус объяснил, почему «динамовцы» так уверенно начали сезон:
— В первую очередь за счет того, что мы не допустили критического количества ошибок. В стартовых матчах наша команда являлась фаворитом, и только мы сами могли помочь сопернику победить. Самые же интересные встречи у нас впереди, поэтому в турнирную таблицу мы сейчас не смотрим.
— Многие отмечают, что летом команда прошла очень серьезную предсезонную подготовку. Расскажите о ней.
— Первый сбор у нас прошел в Турции, а второй — в Финляндии. Это привычная работа для каждого спортсмена. Сначала идет базовая физическая подготовка с «железом», потом упражнения на силовую выносливость, следом скоростные занятия, а дальше все это совмещалось с игрой.
«Зенит», в свою очередь, может похвастать командной игрой. В воскресенье в Новосибирске команда Вербова провела уникальный трехчасовой матч, по ходу которого могла как позорно проиграть, так и феноменально спастись и выиграть, а потом снова в концовке упустить победу. В итоге все закончилось хорошо — решающая атака Соколова на тай-брейке оказалась точной, и казанцы зарезервировали за собой поездку в Финал четырех. В полуфинале 25 декабря они сыграют против кемеровского «Кузбасса», вторую пару составили питерский «Зенит» и как раз московское «Динамо».
Таким образом, подопечные Вербова провели изматывающую прошлую неделю, сыграв три матча за три дня в Сибири. В этом был шанс «Динамо» — москвичи на правах принимающей стороны Финала четырех пропускали полуфинальный этап и спокойно готовились к игре в Казани.
«Мы очень долго готовились именно к этому матчу, но перегорели»
Но как раз это сыграло с гостями злую шутку. После игры представители «бело-голубых» чаще всего будут употреблять слово «перегорели». Стартовые составы ничем не удивили. «Зенит-Казань»: Бутько — Соколов, Михайлов — Нгапет, Кононов — Вольвич, либеро Голубев и Кротков. «Динамо»: Панков — Шкулявичус, Деру — Маар, Власов — Съемщиков, либеро Баранов и Кабешов.
Очки легко давались хозяевам с первых розыгрышей — после приема Нгапета мяч улетел на сторону к сопернику и буквально плюхнулся на пол. Бутько обманным движением заставил всех игроков соперников замереть на месте, и очко вновь ушло команде Вербова. «Зенит» довольно легко создал необходимый задел на старте партии — 8:4. Здорово работал блок, летела подача у Соколова, да и сами динамовцы помогали своими ошибками. После атаки Кононова первым темпом счет стал уже 16:11 в пользу хозяев. При счете 18:13 тренеры начали жонглировать заменами на подаче: у казанцев вышел Сурмачевский, подавший в сетку, а у москвичей — Жигалов, который здорово усложнил прием «зенитовцам». Команды обменялись доигровками, но все решила эффектная игра Нгапета в защите, который в первой партии поднимал любой мяч. Сет остался за «Зенитом» с весомым преимуществом — 25:20, даже несмотря на то, что в концовке динамовцы набрали сразу 4 очка подряд, а Вербов был вынужден взять два таймаута.
Вторая партия началась с замен в составе гостей — вышли доигровщик Юрий Бережко и блокирующий Максим Белогорцев. Это не особо сказалось на ходе матча — «Зенит» снова завладел уверенным преимуществом и повел со счетом 4:1, вынудив Брянского брать тренерский перерыв. После забитого переходящего мяча Бутько «Зенит» повел уже 8:4. «Динамо» так и не смогло прийти в себя, и события первого сета практически зеркально повторялись во втором — 16:10 к середине партии и весомое преимущество в ее концовке — 25:13. Только на этот раз даже подобия погони не получилось — уверенные 2:0 в пользу подопечных Вербова, команды заканчивали игровой отрезок резервными составами, а ушли на смену сторон после эйса от Лорана Алекно.
— Мы немного перегорели в начале, — говорил после игры капитан «Динамо» Павел Панков. — Это помешало нам показать свою игру. Только в третьем сете стали показывать тот волейбол, который можем. Мы очень хотели выиграть этот матч, очень долго к нему готовились, но перегорели. Так бывает. Для меня «Зенит-Казань» — это всегда «Зенит-Казань», высочайший уровень, матчи с этим клубом особенные.
— Делали акцент на том, что соперник может сегодня физически подсесть, так как в выходные играл тяжелую игру кубка? А ваша команда этот этап пропускала…
— Нет, у нас была обыкновенная подготовка, как к простому матчу Суперлиги.
Футболист на волейболе
Третий сет, казалось, должен был стать уже формальностью. Первые два наглядно показали, что лидерство на старте сезона совершенно ни о чем не говорит. В казанском Центре волейбола встречались девятая («Зенит») и первая («Динамо») команды турнирной таблицы, но по факту никакой борьбы не получилось — московская команда выглядела на удивление слабо. Однако в третьем отрезке игры «Динамо» встрепенулось и сумело навязать хоть какую-то борьбу на старте, даже поведя со счетом 8:7. Далее преимущество удалось нарастить после нескольких подряд ошибок хозяев — вероятно, не прошли бесследно полуфинальные матчи Кубка России. Так, после удара Нгапета в аут счет стал 12:15, а после неудачного приема Михайлова и касания сетки у Вольвича — 12:17. Это привело сразу к двум заменам от Вербова: Воронков сменил Михайлова, а Самойленко — Вольвича. Лишь Нгапет смог сняться с зубодробительной подачи Маара, но на счете это особо не сказывалось, и гости повели с разрывом в 6 очков — 20:14. На подаче самого француза удалось немного подтянуться в счете — 17:20, но все же партия была проиграна — 20:25 и 1:2 по сетам. Владимир Алекно, на домашних матчах «Зенита» теперь сидящий за столиком статистиков, заволновался.
Четвертая партия началась со зрелищных розыгрышей в исполнении обеих команд. В одном из них очень здорово сыграл второй легионер динамовцев Маар. Вообще, именно канадец выделялся своей уверенной игрой в этой встрече, хотя к четвертой партии набрал ход и Деру, реализовывавший каждую свою атаку. «Зенит» все равно провел отрезок довольно сильно и повел со счетом 8:6. Очень вовремя полетела подача у Михайлова — 12:8. «Динамо» сократило разрыв до двух очков, но в концовке сета особых шансов на успех не имело — 25:19 и 3:1 в пользу «Зенита». Есть первая победа команды Вербова на своей площадке в нынешнем сезоне.
Одним из самых довольных зрителей матча в этот вечер был полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров, который по окончании встречи поделился своими эмоциями с корреспондентом «Реального времени»:
— Меня хорошая подруга позвала на волейбол. Я с удовольствием откликнулся на это предложение и вот впервые попал на «Зенит-Казань». Уже год играю за «Рубин» и только сейчас так совпали графики, что смог попасть на домашний матч волейболистов. Очень давно хотел сходить. Раньше, когда видел, что уже началась игра, первый сет заканчивается, а мне еще ехать надо, то даже не пытался успеть попасть. Сегодня получилось, и это здорово.
— С кем-то из состава «Зенита» лично общаетесь?
— Нет, но надеюсь в будущем предоставится возможность пообщаться с кем-то поплотнее. Мы вот московскому «Динамо» с «Рубином» проиграли дома две недели назад, а волейболисты смогли сегодня у «Динамо» выиграть.
— Какие впечатления от игры?
— Мне очень понравилось. Наши победили — это всегда круто. Плюс в волейболе есть драйв, который продолжается на протяжении всего матча. И болельщиков тут немало. Атмосфера такая позитивная, что приятно наблюдать и за соперником, и за казанским клубом.
— Сами играете в волейбол?
— Да, конечно. Очень люблю поиграть с мамой на любительском уровне. Когда предоставлялась возможность, то по выходным играли раньше в школьном зале. Сейчас, конечно, ходим туда намного реже.
— А в пляжный волейбол не играете?
— В пляжный мы играем, но там все делаем ногами. Ноги у футболистов работают лучше, чем руки.
«Первые две партии Казань играла точно не с нами»
Главный тренер «Динамо» Константин Брянский после игры выглядел опустошенным и на подробный анализ встречи настроен не был:
— Мы слишком поздно начали играть, только с третьей партии. Это все, что можно сказать о нашей игре. Последние две партии — это было похоже на нас, а первые две Казань играла точно не с нами.
— Чем можете это объяснить?
— Переволновались. Слишком многого ожидали от этой игры и, наверное, не справились с собой. Это будет хорошим опытом для нас.
— Чего не хватило в четвертой партии?
— Думаю, немножечко не хватило стабильности. В приеме, в атаке. В целом последние две партии — это была игра. О них можно разговаривать, в отличие от первых двух.
Мы исповедуем достаточно быстрый волейбол. Игру в центре, на краях. Не всегда это у нас получается, конечно, но строительство команды — процесс не единовременный
— Какой волейбол исповедует нынешнее «Динамо», учитывая те почти неограниченные возможности комплектования команды в межсезонье?
— Мы исповедуем достаточно быстрый волейбол. Игру в центре, на краях. Не всегда это у нас получается, конечно, но строительство команды процесс не единовременный. Это требует времени. В принципе, в такой же ситуации находится и «Зенит», да и другие клубы Суперлиги. Сейчас у нас пошли ответственные игры, и они закаляют характер.
Алексей Вербов после игры был более многословен:
— Очень доволен отдачей своих ребят. Команда выложилась на двести процентов, хотя сегодня были опасения, что эмоционально они могут не выдержать. «Динамо» имело некий карт-бланш, они готовились только к этой игре, были, наверное, физически готовы лучше. Но за счет характера и воли ребята нашли в себе силы переступить через себя в четвертой партии, хотя было непросто. Я чувствовал, насколько бодро и резво мы начали, а потом энергия, как батареечка, заканчивалась. И очень важно, что не опустили руки, как с Новосибирском. Спасибо им за игру.
— После Новосибирска от вас не было никаких комментариев. Это из-за эмоций?
— Наверное, тренер в большей степени должен говорить, когда команда проигрывает. Это будет правильнее. Потому что ты отвечаешь за некоторые негативные вещи, а когда команда побеждает, то вот, пожалуйста, есть игроки. Тренеру, наверное, надо брать слово в тяжелой ситуации. Как говорится, команда выигрывает, а проигрывает тренер.
— Прокомментируйте игру в защите. Местами она была на высоте, а иногда проваливалась.
— Без шероховатостей не бывает. Если бы их не было, то было бы скучно, наверное. Шероховатости связаны с какой-то усталостью. Если мы готовимся к какому-то отдельно взятому турниру, то их будет меньше. Но откройте наш график и посмотрите: мы не можем не то что потренироваться, а просто ищем возможность хотя бы загнать игроков в тренажерный зал для профилактики болячек. Не говоря уже о каком-то прогрессе и развитии. За девять дней четыре матча, потом турне Бразилия — Бельгия — Нижний Новгород — Турция и Кубок России, плюс нам надо найти место для матча с Сургутом. Напридумывают графики, конечно. Я даже как игрок, если честно, не помню такого насыщенного календаря. Мне их жаль, и наша основная цель просто хотя бы позаботиться о них, чтобы они могли выходить и играть, не получая каких-либо травм.
Очень доволен отдачей своих ребят. Команда выложилась на двести процентов, хотя сегодня были опасения, что эмоционально они могут не выдержать
Сейчас вот есть возможность использовать ребят, которые стоят в квадрате, на замене. Я уже сказал им на собрании, что они выполняют очень важную роль для нашей команды. Там стоят точно такие же звезды, которые много где поиграли и не всегда им удается находиться на площадке. Плюс нет тренировочного процесса. То есть у них нет игрового ритма абсолютно. Ну и в то же время мы в такой ситуации, что нам надо доказывать, надо самим развиваться. Через игры мы получаем розыгрыши каких-то мячей, дающие нам уверенность как команде.
— Сегодня Максим Михайлов вновь хорошо сыграл, хотя иногда кажется, что он все еще не привык к новой роли.
— Многие переживают за Макса, а я вообще никак не переживаю. Я по нему вижу некоторые вещи, что он чувствует себя в плане уверенности не хуже, чем когда он играл диагональным. Для него это новый опыт, он его принял с неким вызовом. И по его лицу, когда он даже допускает ошибки, я вижу, что раньше он переживал гораздо сильнее, чем сейчас. Это наша задача, и, думаю, всем будет на пользу, если мы получим еще одного хорошего доигровщика. И для «Зенита», и для сборной России он сейчас необходим.
Тот же Цветан Соколов в общем-то вполне справляется со своими обязанностями в диагонали, и, наверное, ни у кого не повернется язык что-то бросить в его сторону. Поэтому команда хорошая, с которой хочется работать. Думаю, от игры к игре мы будем только прибавлять, что где-то уже и прослеживается.
«Зенит-Казань» до конца ноября сыграет еще три домашних встречи — против «Новы», «Динамо-ЛО» и «Урала». Победы во всех трех играх (а они напрашиваются) позволят подопечным Вербова как наладить турнирное положение, так и поддерживать тонус перед стартующим в начале декабря клубным чемпионатом мира в Бразилии. Там уровень соперников будет уже на порядок выше.
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