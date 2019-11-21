Вербов хочет подготовить Михайлова-доигровщика для сборной, а футболист Башкиров наконец-то попал на волейбол

Как «Зенит-Казань» дома обыграл московское «Динамо»

Казанский волейбольный клуб в минувшее воскресенье провел один из самых ярких матчей в этом году. Победа в Новосибирске (3:2) позволила подопечным Алексея Вербова выйти в Финал четырех Кубка России, который состоится в конце декабря в Москве. До этого времени команде предстоит побороться еще за один трофей на клубном чемпионате мира в Бразилии и исправлять положение в Суперлиге, в которой «зенитовцы» на старте сезона потерпели два обидных поражения. Начинать восхождение пришлось в домашней игре с командой, которая до встречи в Казани шла на первом месте в турнирной таблице. О том, как «Зенит-Казань» не оставил шансов одному из лидеров сезона — московскому «Динамо», а также о том, что делал футболист «Рубина» Башкиров на волейболе, — в репортаже «Реального времени».

Деру — новый лидер «бело-голубых»

Московское «Динамо» выиграло пять стартовых матчей Суперлиги из пяти и возглавило турнирную таблицу. К такому развитию событий располагал в первую очередь календарь столичного клуба. По сути, свой первый по-настоящему серьезный матч против топ-соперника подопечные Константина Брянского проводили накануне в Казани.

В составе клуба год назад случилась глобальная перестройка прямо по ходу сезона. Тогда из новокуйбышевской «Новы» в столицу переехали и Брянский, и целый ряд игроков. Все это привело к тому, что в команде создалась не самая здоровая обстановка, и этим летом часть волейболистов покинула московский коллектив — некоторые из ушедших всю свою карьеру играли только за динамовцев. По задумке руководства, именно предстоящий сезон должен принести плоды прошлогодней кадровой революции.

Особенно здорово в нынешний коллектив вписался легионер Сэм Деру, который сейчас входит в топ-5 бомбардиров Суперлиги (к примеру, диагональный казанцев Цветан Соколов лишь на 11-м месте, а Эрвин Нгапет — на 26-м). Удивительно, но бельгиец не должен был играть в «Динамо», так как летом клуб сделал ставку на американского доигровщика Тэйлора Сандера. Однако тот получил тяжелейшую травму в одной из игр за сборную США и пропускает нынешний сезон практически полностью. Деру в Москве явно пришелся ко двору — волейболист, помимо уверенной игры почти во всех компонентах, излучает позитив и благотворно влияет на своих одноклубников, это заметно сразу.

По сути, свой первый по-настоящему серьезный матч против топ-соперника подопечные Константина Брянского проводили в Казани

Изматывающая неделя «Зенита» как шанс для «Динамо»

Перед игрой в Казани диагональный московского клуба Романас Шкулявичус объяснил, почему «динамовцы» так уверенно начали сезон:

— В первую очередь за счет того, что мы не допустили критического количества ошибок. В стартовых матчах наша команда являлась фаворитом, и только мы сами могли помочь сопернику победить. Самые же интересные встречи у нас впереди, поэтому в турнирную таблицу мы сейчас не смотрим.

— Многие отмечают, что летом команда прошла очень серьезную предсезонную подготовку. Расскажите о ней.

— Первый сбор у нас прошел в Турции, а второй — в Финляндии. Это привычная работа для каждого спортсмена. Сначала идет базовая физическая подготовка с «железом», потом упражнения на силовую выносливость, следом скоростные занятия, а дальше все это совмещалось с игрой.

«Зенит», в свою очередь, может похвастать командной игрой. В воскресенье в Новосибирске команда Вербова провела уникальный трехчасовой матч, по ходу которого могла как позорно проиграть, так и феноменально спастись и выиграть, а потом снова в концовке упустить победу. В итоге все закончилось хорошо — решающая атака Соколова на тай-брейке оказалась точной, и казанцы зарезервировали за собой поездку в Финал четырех. В полуфинале 25 декабря они сыграют против кемеровского «Кузбасса», вторую пару составили питерский «Зенит» и как раз московское «Динамо».

Таким образом, подопечные Вербова провели изматывающую прошлую неделю, сыграв три матча за три дня в Сибири. В этом был шанс «Динамо» — москвичи на правах принимающей стороны Финала четырех пропускали полуфинальный этап и спокойно готовились к игре в Казани.



После игры представители «бело-голубых» чаще всего будут употреблять слово «перегорели»

«Мы очень долго готовились именно к этому матчу, но перегорели»

Но как раз это сыграло с гостями злую шутку. После игры представители «бело-голубых» чаще всего будут употреблять слово «перегорели». Стартовые составы ничем не удивили. «Зенит-Казань»: Бутько — Соколов, Михайлов — Нгапет, Кононов — Вольвич, либеро Голубев и Кротков. «Динамо»: Панков — Шкулявичус, Деру — Маар, Власов — Съемщиков, либеро Баранов и Кабешов.

Очки легко давались хозяевам с первых розыгрышей — после приема Нгапета мяч улетел на сторону к сопернику и буквально плюхнулся на пол. Бутько обманным движением заставил всех игроков соперников замереть на месте, и очко вновь ушло команде Вербова. «Зенит» довольно легко создал необходимый задел на старте партии — 8:4. Здорово работал блок, летела подача у Соколова, да и сами динамовцы помогали своими ошибками. После атаки Кононова первым темпом счет стал уже 16:11 в пользу хозяев. При счете 18:13 тренеры начали жонглировать заменами на подаче: у казанцев вышел Сурмачевский, подавший в сетку, а у москвичей — Жигалов, который здорово усложнил прием «зенитовцам». Команды обменялись доигровками, но все решила эффектная игра Нгапета в защите, который в первой партии поднимал любой мяч. Сет остался за «Зенитом» с весомым преимуществом — 25:20, даже несмотря на то, что в концовке динамовцы набрали сразу 4 очка подряд, а Вербов был вынужден взять два таймаута.

Вторая партия началась с замен в составе гостей — вышли доигровщик Юрий Бережко и блокирующий Максим Белогорцев. Это не особо сказалось на ходе матча — «Зенит» снова завладел уверенным преимуществом и повел со счетом 4:1, вынудив Брянского брать тренерский перерыв. После забитого переходящего мяча Бутько «Зенит» повел уже 8:4. «Динамо» так и не смогло прийти в себя, и события первого сета практически зеркально повторялись во втором — 16:10 к середине партии и весомое преимущество в ее концовке — 25:13. Только на этот раз даже подобия погони не получилось — уверенные 2:0 в пользу подопечных Вербова, команды заканчивали игровой отрезок резервными составами, а ушли на смену сторон после эйса от Лорана Алекно.

— Мы немного перегорели в начале, — говорил после игры капитан «Динамо» Павел Панков. — Это помешало нам показать свою игру. Только в третьем сете стали показывать тот волейбол, который можем. Мы очень хотели выиграть этот матч, очень долго к нему готовились, но перегорели. Так бывает. Для меня «Зенит-Казань» — это всегда «Зенит-Казань», высочайший уровень, матчи с этим клубом особенные.

— Делали акцент на том, что соперник может сегодня физически подсесть, так как в выходные играл тяжелую игру кубка? А ваша команда этот этап пропускала…

— Нет, у нас была обыкновенная подготовка, как к простому матчу Суперлиги.

Четвертая партия началась со зрелищных розыгрышей в исполнении обеих команд. В одном из них очень здорово сыграл второй легионер динамовцев Маар

Футболист на волейболе

Третий сет, казалось, должен был стать уже формальностью. Первые два наглядно показали, что лидерство на старте сезона совершенно ни о чем не говорит. В казанском Центре волейбола встречались девятая («Зенит») и первая («Динамо») команды турнирной таблицы, но по факту никакой борьбы не получилось — московская команда выглядела на удивление слабо. Однако в третьем отрезке игры «Динамо» встрепенулось и сумело навязать хоть какую-то борьбу на старте, даже поведя со счетом 8:7. Далее преимущество удалось нарастить после нескольких подряд ошибок хозяев — вероятно, не прошли бесследно полуфинальные матчи Кубка России. Так, после удара Нгапета в аут счет стал 12:15, а после неудачного приема Михайлова и касания сетки у Вольвича — 12:17. Это привело сразу к двум заменам от Вербова: Воронков сменил Михайлова, а Самойленко — Вольвича. Лишь Нгапет смог сняться с зубодробительной подачи Маара, но на счете это особо не сказывалось, и гости повели с разрывом в 6 очков — 20:14. На подаче самого француза удалось немного подтянуться в счете — 17:20, но все же партия была проиграна — 20:25 и 1:2 по сетам. Владимир Алекно, на домашних матчах «Зенита» теперь сидящий за столиком статистиков, заволновался.

Четвертая партия началась со зрелищных розыгрышей в исполнении обеих команд. В одном из них очень здорово сыграл второй легионер динамовцев Маар. Вообще, именно канадец выделялся своей уверенной игрой в этой встрече, хотя к четвертой партии набрал ход и Деру, реализовывавший каждую свою атаку. «Зенит» все равно провел отрезок довольно сильно и повел со счетом 8:6. Очень вовремя полетела подача у Михайлова — 12:8. «Динамо» сократило разрыв до двух очков, но в концовке сета особых шансов на успех не имело — 25:19 и 3:1 в пользу «Зенита». Есть первая победа команды Вербова на своей площадке в нынешнем сезоне.

Одним из самых довольных зрителей матча в этот вечер был полузащитник «Рубина» Евгений Башкиров, который по окончании встречи поделился своими эмоциями с корреспондентом «Реального времени»:

— Меня хорошая подруга позвала на волейбол. Я с удовольствием откликнулся на это предложение и вот впервые попал на «Зенит-Казань». Уже год играю за «Рубин» и только сейчас так совпали графики, что смог попасть на домашний матч волейболистов. Очень давно хотел сходить. Раньше, когда видел, что уже началась игра, первый сет заканчивается, а мне еще ехать надо, то даже не пытался успеть попасть. Сегодня получилось, и это здорово.

Есть первая победа команды Вербова на своей площадке в нынешнем сезоне

— С кем-то из состава «Зенита» лично общаетесь?

— Нет, но надеюсь в будущем предоставится возможность пообщаться с кем-то поплотнее. Мы вот московскому «Динамо» с «Рубином» проиграли дома две недели назад, а волейболисты смогли сегодня у «Динамо» выиграть.

— Какие впечатления от игры?

— Мне очень понравилось. Наши победили — это всегда круто. Плюс в волейболе есть драйв, который продолжается на протяжении всего матча. И болельщиков тут немало. Атмосфера такая позитивная, что приятно наблюдать и за соперником, и за казанским клубом.

— Сами играете в волейбол?

— Да, конечно. Очень люблю поиграть с мамой на любительском уровне. Когда предоставлялась возможность, то по выходным играли раньше в школьном зале. Сейчас, конечно, ходим туда намного реже.

— А в пляжный волейбол не играете?

— В пляжный мы играем, но там все делаем ногами. Ноги у футболистов работают лучше, чем руки.

«Первые две партии Казань играла точно не с нами»

Главный тренер «Динамо» Константин Брянский после игры выглядел опустошенным и на подробный анализ встречи настроен не был:

— Мы слишком поздно начали играть, только с третьей партии. Это все, что можно сказать о нашей игре. Последние две партии — это было похоже на нас, а первые две Казань играла точно не с нами.

— Чем можете это объяснить?

— Переволновались. Слишком многого ожидали от этой игры и, наверное, не справились с собой. Это будет хорошим опытом для нас.

— Чего не хватило в четвертой партии?

— Думаю, немножечко не хватило стабильности. В приеме, в атаке. В целом последние две партии — это была игра. О них можно разговаривать, в отличие от первых двух.

Фото vcdynamo.ru

Мы исповедуем достаточно быстрый волейбол. Игру в центре, на краях. Не всегда это у нас получается, конечно, но строительство команды — процесс не единовременный

— Какой волейбол исповедует нынешнее «Динамо», учитывая те почти неограниченные возможности комплектования команды в межсезонье?

— Мы исповедуем достаточно быстрый волейбол. Игру в центре, на краях. Не всегда это у нас получается, конечно, но строительство команды процесс не единовременный. Это требует времени. В принципе, в такой же ситуации находится и «Зенит», да и другие клубы Суперлиги. Сейчас у нас пошли ответственные игры, и они закаляют характер.

Алексей Вербов после игры был более многословен:

— Очень доволен отдачей своих ребят. Команда выложилась на двести процентов, хотя сегодня были опасения, что эмоционально они могут не выдержать. «Динамо» имело некий карт-бланш, они готовились только к этой игре, были, наверное, физически готовы лучше. Но за счет характера и воли ребята нашли в себе силы переступить через себя в четвертой партии, хотя было непросто. Я чувствовал, насколько бодро и резво мы начали, а потом энергия, как батареечка, заканчивалась. И очень важно, что не опустили руки, как с Новосибирском. Спасибо им за игру.

— После Новосибирска от вас не было никаких комментариев. Это из-за эмоций?

— Наверное, тренер в большей степени должен говорить, когда команда проигрывает. Это будет правильнее. Потому что ты отвечаешь за некоторые негативные вещи, а когда команда побеждает, то вот, пожалуйста, есть игроки. Тренеру, наверное, надо брать слово в тяжелой ситуации. Как говорится, команда выигрывает, а проигрывает тренер.

— Прокомментируйте игру в защите. Местами она была на высоте, а иногда проваливалась.

— Без шероховатостей не бывает. Если бы их не было, то было бы скучно, наверное. Шероховатости связаны с какой-то усталостью. Если мы готовимся к какому-то отдельно взятому турниру, то их будет меньше. Но откройте наш график и посмотрите: мы не можем не то что потренироваться, а просто ищем возможность хотя бы загнать игроков в тренажерный зал для профилактики болячек. Не говоря уже о каком-то прогрессе и развитии. За девять дней четыре матча, потом турне Бразилия — Бельгия — Нижний Новгород — Турция и Кубок России, плюс нам надо найти место для матча с Сургутом. Напридумывают графики, конечно. Я даже как игрок, если честно, не помню такого насыщенного календаря. Мне их жаль, и наша основная цель просто хотя бы позаботиться о них, чтобы они могли выходить и играть, не получая каких-либо травм.

Очень доволен отдачей своих ребят. Команда выложилась на двести процентов, хотя сегодня были опасения, что эмоционально они могут не выдержать

Сейчас вот есть возможность использовать ребят, которые стоят в квадрате, на замене. Я уже сказал им на собрании, что они выполняют очень важную роль для нашей команды. Там стоят точно такие же звезды, которые много где поиграли и не всегда им удается находиться на площадке. Плюс нет тренировочного процесса. То есть у них нет игрового ритма абсолютно. Ну и в то же время мы в такой ситуации, что нам надо доказывать, надо самим развиваться. Через игры мы получаем розыгрыши каких-то мячей, дающие нам уверенность как команде.

— Сегодня Максим Михайлов вновь хорошо сыграл, хотя иногда кажется, что он все еще не привык к новой роли.

— Многие переживают за Макса, а я вообще никак не переживаю. Я по нему вижу некоторые вещи, что он чувствует себя в плане уверенности не хуже, чем когда он играл диагональным. Для него это новый опыт, он его принял с неким вызовом. И по его лицу, когда он даже допускает ошибки, я вижу, что раньше он переживал гораздо сильнее, чем сейчас. Это наша задача, и, думаю, всем будет на пользу, если мы получим еще одного хорошего доигровщика. И для «Зенита», и для сборной России он сейчас необходим.

Тот же Цветан Соколов в общем-то вполне справляется со своими обязанностями в диагонали, и, наверное, ни у кого не повернется язык что-то бросить в его сторону. Поэтому команда хорошая, с которой хочется работать. Думаю, от игры к игре мы будем только прибавлять, что где-то уже и прослеживается.

«Зенит-Казань» до конца ноября сыграет еще три домашних встречи — против «Новы», «Динамо-ЛО» и «Урала». Победы во всех трех играх (а они напрашиваются) позволят подопечным Вербова как наладить турнирное положение, так и поддерживать тонус перед стартующим в начале декабря клубным чемпионатом мира в Бразилии. Там уровень соперников будет уже на порядок выше.