В Казани закрыли доступ к набережной у моста «Миллениум»

Фото: Максим Платонов

В Казани перекрыли доступ к набережной в районе моста «Миллениум», установив забор, который ограничил выход к воде. Очевидцы сообщают, что ограждение расположено рядом с гостиничным комплексом и апартаментами, связанными со строителем Равилем Зиганшиным.

Анна Сейтумерова / realnoevremya.ru

Ранее, несмотря на наличие забора, доступ к набережной оставался открытым, и калитка не закрывалась. Согласно кадастровой карте, закрытая территория формально не относится к участку, где находятся апартаменты.

Местные жители выражают недовольство по поводу ограничения доступа к общественному пространству у реки, а власти пока не прокомментировали происходящее.