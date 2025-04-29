Оплату проезда по трассе М-12 через «Госуслуги» восстановили

Фото: Динар Фатыхов

Компания «Автодор» восстановила возможность оплаты проезда по платным трассам через портал «Госуслуги». Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании. Ранее этот способ оплаты был временно недоступен.

— Технические работы завершены. Оплачивайте проезд по ЦКАД, М-12 «Восток» и А-289 на сайте госуслуг или другим удобным способом, — говорится в сообщении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кроме «Госуслуг», проезд можно оплатить через мобильные приложения, определенные банкоматы и с помощью СМС-сообщений. Также доступна оплата с расчетного счета по реквизитам.

Автомагистраль М-12, открытая президентом России Владимиром Путиным 21 декабря 2023 года, соединяет Москву и Казань, протянувшись на 823 км. Теперь время в пути от столицы до Казани сократилось с 12 до 6,5 часа.

Анастасия Фартыгина